أكثر من 50% من العراقيين يستخدمون الرموز التعبيرية... هذا الايموجي هو المفضّل!

غالبا ما تقف الكلمات والحروف عاجزةً عن وصف ما يدور في أذهاننا، أو عن التعبير عن تلك المشاعر التي ينبض بها القلب... وفي حين أننا أصبحنا نعيش في عالم افتراضي، أصبح من السهل في محادثاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اختصار الكلمات برموز تعبيرية أو بما يعرف بالايموجي، كوسيلة أسهل وأسرع للتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا.

هل فكرتم يوما إن كان هذا الامر ينطبق على العراقيين عموما؟ أم أنه محصور ضمن فئة من الاصدقاء فقط؟

للاجابة على هذه الاسئلة، قامت شركة فايبر، المملوكة لشركة راكتون اليابانية، باستطلاع رأي لأكثر من 2000 مستخدم في العراق بمناسبة اليوم العالمي للرموز التعبيرية، الإيموجي. تبين فيه أن 53% من العراقيين يستخدمون الإيموجي بشكل دائم كوسيلة سهلة للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم.

الايموجي الأكثر استخداما

استطلاع الرأي اوضح أيضا أن 'القلب' هو الرمز التعبيري المفضل لدى المستخدمين العراقيين بنسبة 63%، بينما احتل الوجه الضاحك المرتبة الثانية بنسبة 21%.

فيما احتل كل من الوجه الغاضب والوجه المصدوم على 4% فقط كأفضل رمز تعبيري.

بين الايموجي والنصوص... أيهما الأفضل؟

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كشف استطلاع الرأي الذي شمل أكثر من 2000 مستخدم من العراق أن 17٪ فقط يفضلون التعبير عن آرائهم ومشاعرهم من خلال النص والكلمات بدلاً من استخدام الرموز التعبيرية، الإيموجي. بينما يستخدم 30٪ من العراقيين الرموز التعبيرية أحيانا عندما لا يجدون الكلمات المناسبة للتعبير عن أنفسهم في الرسائل النصية.

ويشار أن في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الإيموجي في الرسائل النصية، أعلنت شركة فايبر عن إضافة مجموعة من الرموز التعبيرية المميزة إلى المجموعات وذلك لتمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل وأوضح. تأتي هذه الخطوة لتمكن فايبر مستخدميها من التعبير عن آرائهم وردود أفعالهم بطريقة سريعة وممتعة. يأتي الإعلان عن الميزة الجديدة في اليوم العالمي للرموز التعبيرية وذلك للاحتفال بقوة التواصل التعبيري بين الناس في جميع أنحاء العالم.

وفي تعليق للسيدة آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر أكدت فيه إلتزام شركة فايبر بتمكين المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بأدق طريقة ممكنة. وتضيف قائلة: "إن القدرة على 'إبداء الإعجاب' بإستخدام 'القلب' كرمز تعبيري قد لا يشمل النطاق الواسع من العواطف والمشاعر التي يمكن أن يشعر بها الشخص عند قراءة الرسالة، لذا توجب علينا من إضافة باقة أوسع من الرموز التعبيرية نتيح من خلالها المستخدمين التفاعل بالطريقة الأكثر ملاءمة." هل تعلم كيف تستخدم الايموجي على فايبر؟

للرد على الرسائل، يمكن للمستخدمين ببساطة الضغط لفترة طويلة على أيقونة القلب بجوار أي رسالة لتظهر لهم الرموز التعبيرية المفضلة مثل القلب او الوجه الضاحك أو المصدوم، الحزين او الغاضب. مع وجود هذه الرموز التعبيرية سيتمكن المستخدمون من التفاعل بشكل مثالي مع الرسائل والوسائط والمحتوى الذي تتم مشاركته في المجموعات.

التواصل هو طريق ذو اتجاهين، ومن المهم للمستخدمين أن يمتلكوا أيضًا القدرة على رؤية كيفية تفاعل الأعضاء في المجموعات مع رسائلهم. للقيام بذلك، يقوم المستخدمون ببساطة بالضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار "معلومات" لمشاهدة مجموعة واسعة من التعبيرات التي تركها الآخرون على رسائلهم.

يذكر أن مع ازدهار المجموعات في هذا العام على تطبيق فايبر، ومع أكثر من 18 مليار مشاهدة عبر آلاف المجتمعات على فايبر - من المجتمعات التلقائية التي أطلقها المستخدمون إلى المؤثرين والعلامات التجارية والشركات التي تقود المجتمعات في جميع أنحاء العالم ، أصبح فايبر منصة اجتماعية جديدة لأكثر من مليار مستخدم حول العالم. ومن المتوقع أن يتم تشغيل باقة الرموز التعبيرية الجديدة في الأسابيع المقبلة على نظامي iOS و.Android