شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتراب أشد المذنبات سطوعا من الأرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب المذنب C/2020 F3 "NEOWISE"، الذى يعتبر أشد المذنبات سطوعا يشاهد خلال سبع سنوات، من الأرض يوم الخميس 23 يوليو الجارى، ويشير مصدر فى القبة السماوية بموسكو إلى أن المذنب C/2020 F3، الذى اكتشف مؤخرا، سيقترب من الأرض إلى مسافة 103.52 مليون كيلومتر.

ووفقا لعلماء الفلك، بدأ سطوع المذنب يتلاشى تدريجيا، لهذا سيكون من الصعب رؤيته كما حدث فى النصف الأول من الشهر الجارى. والآن سيكون بالإمكان رؤيته خلال الفترة من المساء وإلى منتصف الليل، فى المنطقة الواقعة بين النجم capella "أسطع نجم فى كوكبة العناز" وكوكبة الدب الأكبر، وذلك نقلا عن روسيا اليوم.

رؤية المذنب فى منتصف يوليو كان ممكنا باستخدام أى جهاز بصرى، مثل التلسكوب أو المنظار بنوعيه الأحادى والثنائي، ولكن باستخدام التلسكوبات المتوسطة والكبيرة يمكن أيضا مشاهدة تركيب ذيل المذنب أيضا.

يذكر أن المذنب C/2020 F3 اكتشف فى 27 مارس 2020 بواسطة التلسكوب NEOWISE الذى يعمل بالأشعة تحت الحمراء. وصوره من على متن المحطة الفضائية الدولية، رائد الفضاء الروسى إيفان فاغنر، الذى وصفه بأنه أشد المذنبات توهجا يحلق خلال سبع سنوات.