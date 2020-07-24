الإعلان رسميًا عن زجاج Gorilla Glass Victus، ويصمد في سقطات من إرتفاع 2 أمتار

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Corning اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الجيل التالي من طبقة الزجاج الواقية Gorilla Glass، ولكن الشركة قررت عدم إطلاق إسم Gorilla Glass 7 على هذه الطبقة الزجاجية الواقية، وإختارت بدلاً من ذلك الإسم Gorilla Glass Victus. يعد الزجاج الجديد بمقاومة أفضل للخدوش والصمود في وجه السقطات على الأسطح الصلبة بشكل أفضل من الزجاج المنافس وحتى الأجيال السابقة من طبقة Gorilla Glass.

في الإختبارات، أظهرت الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass Victus أنها تستطيع الصمود أثناء السقوط على سطح صلب من إرتفاع 2 متر، وهذا ما يُعادل السقوط على خرسانة من إرتفاع الرأس.

وتقول الشركة أن الطبقات الزجاجية الواقية غير المُطورة من قبل شركة Corning تتحطم عادة أثناء السقوط من إرتفاع 0.8 متر فقط. كان لدى الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass 5 فرصة بنسبة 80 في المئة للصمود في سقوط من 1.6 متر، قد حسنت طبقة Gorilla Glass 6 هذه الفرصة خاصة في الأسطح الخشنة، ولكن ليس في إرتفاع أعلى.

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زجاج Gorilla Glass Victus يُعتبر كذلك أكثر مقاومة للخدوش. في إختبار الصلابة Knoop الذي يركز على الضغط وإستخدام الماس لإجراء الخدوش، حصل زجاج Corning على خدوش طفيفة فقط مع حمولة 8 نيوتن بينما عان الزجاج المنافس بشكل أسوأ في نصف تلك القوة.

هذا يتخطى الجماليات. تم إختبار نفس الطبقات الزجاجية من أجل المتانة والعيوب الناجمة عن الخدوش العميقة، ولكن هذه الأخيرة جعلت الزجاج المنافس يتحطم بشكل أسهل بكثير من Gorilla Glass Victus. عمومًا، ألقي نظرة على الفيديو أدناه لمشاهدة هذه الإختبارات والعديد من الإختبارات الأخرى التي تم إجراؤها :

سامسونج ستكون أول شركة تستخدم طبقة Gorilla Glass Victus الزجاجية الجديدة في منتجاتها، وستقوم بذلك في المستقبل القريب. تعمل الشركات المصنعة الأخرى أيضًا على هواتفها الذكية الرائدة التي ستستخدم زجاج Corning، ولكن لم يتم الكشف عن هوية هذه الشركات وهواتفها الذكية التي ستستخدم هذا الزجاج.