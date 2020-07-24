الرطوبة تصل لـ88%.. والبلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كنب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الجمعة، حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وقالت الهيئة، في بيان، توجد شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، نشطة على مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ نسب الرطوبة العظمى والصغرى على القاهرة والوجه البحري (80%– 35%)، والسواحل الشمالية (88%– 60%)، وشمال الصعيد (65%– 25%)، وجنوب الصعيد (35%– 18%).

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وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم:

القاهرة «36– 24»

الإسكندرية «32– 25»

قنا «40- 27»

الأقصر «41– 28»

أسوان «41– 29»