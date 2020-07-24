شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. لو بتفكر تجيب هاتف جديد يناسبك التزم بهذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تتخد قرار شراء هاتف جديد، يكون السؤال الأول والأهم الذى يراودك، ما هو الهاتف الجديد الذي يجب أن أشتريه؟ "، هذا هو السؤال الذي تطرحه على الأصدقاء والعائلة، وإلا ان الأمر أبسط من ذلك، فعليك فقط باتباع أربع خطوات بسيطة، لـيصبح شراء هاتف جديد أقل إرهاقًا واستهلاكًا للوقت، ونرصد لك هذه الخطوات وفقا لما " androidauthority".





الخطوة الأولى: تحديد خياراتك

الخطوة الأهم هي تحديد خياراتك من مئات الهواتف المتاحة لعدد قليل فقط، ولا تقلق، فالأمر أسهل مما تعتقد، ولعل أول شيء تفعله هو تحديد ميزانية والالتزام بها، وهذا يعني أن الهواتف التي تكلف أكثر مما تنفقه خارج خياراتك، لذا، إذا كانت ميزانيتك 400 دولارًا على سبيل المثال، انسى الأجهزة المتطورة الأكثر حداثة.

يمكنك أيضا تحديد الميزات التي تهمك وتلك التي تتمكن من العيش بدونها، فسيتعين عليك تقديم بعض التنازلات وفقا لما يناسب ميزانيتك وكذلك يفيدك، لذلك إذا كنت تسافر كثيرًا، فقد ترغب في هاتف به كاميرا رائعة وبطارية كبيرة.

وإذا كنت تشاهد الكثير من مقاطع الفيديو، فإن الهاتف المزود بشاشة كبيرة عالية الدقة هو الطريق الصحيح، والطريقة لتحقيق ذلك هي إنشاء قائمة بالميزات التي تريدها في هاتفك الجديد.

ولا تشتري أحدث هاتف ذكى إذا كان كل ما تفعله هو إجراء مكالمات قليلة يوميًا وإرسال بعض الرسائل النصية بين الحين والآخر.



الخطوة الثانية: احصل على رأي خبير الخطوة الثانية: احصل على رأي خبير ربما لديك الآن ما يصل إلى 10 هواتف في قائمتك المختصرة، والآن يمكنك أن تقلل منها وفقا لرأى خبير، فأفضل طريقة للقيام بذلك هي معرفة رأي الخبراء في الهواتف التي تهتم بها عبر مراجعات الهاتف على مواقع مخصصة لذلك. Advertisements

تريد الاستماع إلى الصفات الجيدة والسيئة للهواتف في قائمتك المختصرة، والتي ستساعدك على اتخاذ قرار الشراء، فالمعرفة هي المفتاح هنا.



الخطوة الثالثة: التجربة العملية الخطوة الثالثة: التجربة العملية هذه الخطوة تعنى الانتقال إلى متجر الإلكترونيات المحلي واختبار عدد قليل من الهواتف المدرجة في قائمتك المختصرة، لأنك تريد التحقق من شكل الهواتف شخصيًا، نظرًا لأن الصور التي تشاركها الشركات المصنعة غالبًا ما تكون مضللة.

تحتاج أيضًا إلى التحقق من مدى قوة الهواتف في اليد، والتحقق من الفرق بين المواد المختلفة المستخدمة (الزجاج والمعدن والبلاستيك)، وما إلى ذلك.

تأكد أيضًا من تشغيل الجهاز الذي تهتم به وتجربة بعض الميزات واختبار مدى استجابته والتقاط بعض الصور، فتتيح لك التجربة معرفة الهاتف أكثر، ويساعدك على تحديد الهاتف الذي يجب أن تختاره في القائمة المختصرة.



الخطوة الرابعة: حدد وقت الشراء وتسوّق الخطوة الرابعة: حدد وقت الشراء وتسوّق لا تمضي قدمًا وتشترى الهاتف من أول متجر تدخل إليه بمجرد العثور على الهاتف المناسب لك، فيمكن أن يوفر لك القليل من البحث مئات الدولارات، حيث يمكن أن تختلف الأسعار كثيرًا من بائع تجزئة إلى آخر.

ويمكن أن تنتقل إلى الإنترنت وتتحقق من الأسعار على Amazon، وBest Buy، وموقع الشركة المصنعة، والعديد من بائعي التجزئة الآخرين قدر الإمكان.