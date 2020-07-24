تكنولوجيا: إيه الفرق بين Apple Pay و Google Pay؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تجعل أنظمة الدفع عبر الهواتف الذكية النقود والعملات الورقية شيئا من الماضى، من خلال السماح لك بالدفع بمجرد الضغط على هاتفك أو ساعتك الذكية، وهناك عدد من أنظمة الدفع التابعة لعدة شركات وعلى رأسها أبل وجوجل، لذا نعرض فى السطور التالية مقارنة بين خدمتى Apple Pay و Google Pay ، وأيهما أكثر قبولًا على نطاق واسع فى الوقت الحالي. خدمة Apple Pay:

الأجهزة المتوافقة:

خدمة Apple Pay:الأجهزة المتوافقة: هواتف أيفون بدءا من أيفون SE وساعات Apple Watch وأجهزة MacBook Pro مع Touch ID و أجهزة الأيباد بدءا من الجيل الخامس و iPad Pro و iPad Mini. الانتشار:

الانتشار: تتوفر خدمة Apple Pay بنحو 41 دولة حول العالم. طريقة التحقق من الهوية:

طريقة التحقق من الهوية: FaceID أو بصمة الإصبع. أين يمكن استخدامها:

أين يمكن استخدامها: تعمل مع محطات NFC وعمليات الشراء داخل التطبيق وعمليات الشراء عبر الويب فى Safari. أنواع البطاقات التى تتوافق معها:

أنواع البطاقات التى تتوافق معها: بطاقات الائتمان والخصم. Advertisements خدمة Google Pay:

الأجهزة المتوافقة:

خدمة Google Pay:الأجهزة المتوافقة: هواتف Android المزودة بتقنية NFC و التى تدعم HCE بدءا من أندرويد KitKat (4.4) فيما فوق. الانتشار:

الانتشار: تتوفر خدمة Google Pay بنحو 29 دولة حول العالم. طريقة التأكد من الهوية:

طريقة التأكد من الهوية: بصمة الأصابع أو رقم التعريف الشخصى أو النمط أو كلمة المرور. أين يمكن استخدامها:

أين يمكن استخدامها: يعمل مع محطات NFC والمشتريات داخل التطبيق والويب. أنواع البطاقات المتوافقة معها:

أنواع البطاقات المتوافقة معها: بطاقات الائتمان والخصم والولاء والهدايا.

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