شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف لأول مرة عن محطة الأنفاق الجديدة بلاس فيجاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يصور العرض مركزًا للمسافرين المستقبليين في أنفاق شركة Boring Company، التي تهدف إلى دفع الناس من أحد طرفي مركز مؤتمرات لاس فيجاس إلى الطرف الآخر.



انفاق ماسك

يظهر ما يبدو أنه تصميم حديث ومشرق إلى حد ما مع مصعد مركزي يؤدي إلى أرضية متداخلة مع سيارات تسلا بدون سائق.

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تُظهر الصورة سيارات تسلا موديل 3 الكهربائية التي تعد واحدة من المركبات التي تخطط الشركة لاستخدامها في نقل الركاب بين المواقع.

ويوجد أعلى الأنفاق شاشة عرض للركاب متى وأين ستغادر سياراتهم، وستستخدم السيارات برنامج القيادة الذاتية على متن المركبة للتنقل في الأنفاق بالإضافة إلى عجلة التتبع التي توجه السيارة على طول ممرها المحدد.

قال ماسك، إن المركبات ستصل إلى سرعات قصوى تبلغ 150 ميلاً في الساعة، وبطبيعة الحال، فإن التجسيد مؤقت في وجهة نظره ويمكن أن يتغير بشكل جذري من الآن وحتى عندما يتم بناء المحطة بالفعل.

أكملت الشركة في مايو حفر واحد من نفقين يشكلان حلقة مركز المؤتمرات، وقالت هيئة مركز مؤتمرات لاس فيجاس في بيان لـ Electrek في هذا الوقت: "اخترقت الآلة التابعة لشركة "Boring" اليوم الجدار الخرساني بالقرب من توسعة مركز مؤتمرات ويست هول الذي تبلغ مساحته 1.4 مليون قدم مربع، والذي اكتمل حاليًا بنسبة 80٪ ، مما يشير إلى اكتمال الحفر في النفقين أحادي الاتجاه المعروف باسم حلقة مركز المؤتمرات."