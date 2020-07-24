شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تؤخر ترتيب مواقع الويب بمحرك البحث وفقا لإصدار الموبايل حتى مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت جوجل تأخير موعد بدء ترتيب جميع مواقع الويب استنادًا إلى إصدارات الهواتف الذكية الخاصة بها، ففى بداية مارس الماضى قالت الشركة إنها ستنتقل إلى فهرسة الهاتف المحمول فى سبتمبر، لكن قررت الشركة الأمريكية تغيير هذا الموعد لإجراء هذا التحول فى مارس 2021.

وقالت الشركة: "نحن ندرك أنه فى هذه الأوقات غير المستقرة، ليس من السهل دائمًا التركيز على العمل على خلاف ذلك، لذلك قررنا تمديد الإطار الزمنى حتى نهاية مارس 2021"، فى إشارة إلى وباء فيروس كورونا كسبب رئيسى للتأخير.

الانتقال إلى فهرسة الهواتف الذكية أولاً هو شيء تعمل عليه جوجل منذ نصف العقد الماضى، إذ بدأ عملاق البحث فى تجربة النهج فى عام 2016، كإشارة إلى المدى الذى وصلت إليه الأمور منذ ذلك الحين، واعتبارًا من العام الماضى بدأت الشركة بفهرسة جميع المجالات "الدومين" الجديدة استنادًا إلى مواقعها الموجهة للهاتف بشكل افتراضي.

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وعلى الرغم من التأخير، سيرغب منشئو المواقع فى تحسين مواقع الويب الخاصة بهم لأجهزة الهواتف فى أقرب وقت ممكن.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن "فهرسة الموبايل أولاً" تعني أن جوجل سيتحقق من إصدار الموبايل الخاص بأى موقع جديد لتقييمه وفهرسته وترتيبه، بدلاً من إصدار سطح المكتب الذى كانت يتم استخدامه فى السابق.