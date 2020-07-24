كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شراكة جديدة تجمع بين Remedy Entertainment و Smilegate لتطوير لعبة التصويب وإطلاق النار CrossfireX،و التي تنطلق لاحقاً هذا العام على أجهزة Xbox One، كما تضاف تحسينات في اللعبة لتتوافق مع جهاز الألعاب القادم Series X.
تعمل Smilegate على تطوير الجزء الخاص باللعب المتعدد في لعبة CrossfireX، بينما تعمل Remedy على تطوير اللعب الإنفرادي في نمط campaign، كما تأتي CrossfireX برؤية وأحداث جديدة تختلف عن التجربة التقليدية لهذه الفئة من الألعاب.
كما أشار Taipalvesi إلى أن فريق العمل في Remedy يعمل على جمع عناصر اللعبة المختلفة التي قدمت منذ الإصدار الأول في 2007، والتي تتضمن نمط قتال الزومبي، مع عناصر أخرى تعمل على تحويل الأشخاص إلى آلات قتل تحاكي Terminator.
أيضاً طورت الشركة في الإصدار الجديد من لعبة CrossfireX نمط قصصي، وجزء مخصص للعب الإنفرادي في لعبة CrossfireX، الذي صمم عبر محرك Northlight الخاص من Remedy، كما تطور اللعبة لدعم اللعب المتعدد بتناغم وآداء أفضل.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الإعلان عن الإصدار الجديد من لعبة CrossfireX لأجهزة ألعاب Xbox One لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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