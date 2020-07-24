تكنولوجيا: لعبة Fable تنطلق لاحقاً على جهاز Xbox Series X وأجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت Playground Games في العمل على تطوير الإصدار القادم من لعبة Fable التي تعد بداية جديدة لسلسلة الألعاب الشهيرة.
أعلنت مايكروسوفت اليوم عن أحدث العناوين التي تنطلق مع جهاز الألعاب القادم Xbox Series X، ولعبة Fable هي واحدة من ألعاب التي تقدم لاحقاً لأجهزة Xbox Series X وأجهزة Windows 10.
أطلق الإصدار الأول من لعبة Fable خلال عام 2004 لأجهزة Xbox، بينما أطلق الإصدار الأخير من السلسلة Fable III في عام 2010، ومن جديد ييستعد مطوري اللعبة لإطلاق إصدار لجهاز الألعاب القادم من مايكروسوفت، مع تحسينات ومميزات أكثر لجهاز Xbox Series X.
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