تكنولوجيا: Tetris Effect: Connected من ألعاب Xbox الحصرية التي تصل في موسم العطلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق في نهاية هذا العام أحدث ألعاب البازل الكلاسيكية Tetris Effect: Connected حصرياً على أجهزة Xbox والتي تأتي بميزة دعم تعدد اللاعبين.

في خريف هذا العام تنطلق لعبة البازل الكلاسيكية متعددة اللاعبين Tetris Effect: Connected مع مجموعة من المؤثرات البصرية والصوتية، والتي تتوفر حصرياً على متجر مايكروسوفت لأجهزة الحاسب وأجهزة Xbox.

أطلق الإصدار الأصلي من لعبة البازل على جهاز ألعاب سوني PS4 في خريف عام 2018، قبل أن يتوفر على أجهزة الحاسب في عام 2019 عبر متجر Epic Game ومتجر Oculus في مايو.

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ولقد أعلن عن الإضافة الجديدة في اللعبة اليوم عبر Monstars وResonair بالتعاون مع Stage Games، والتي تأتي من بين ألعاب Xbox Series X في خريف هذا العام.

كما سيتاح هذا التحديث أيضاً عبر خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass، مع ميزة الترقية لمنصة ألعاب Xbox Series X، على أن تقدم اللعبة بالتزامن مع إطلاق جهاز الألعاب القادم من مايكروسوفت.

ويمكن للعبة أن تدعم حتى 3 لاعبين محلياً أو عبر الإنترنت، كما يمكن التنافس في أنظمة مايكروسوفت الرئيسية من أجهزة الحاسب أو Xbox، كما تتوفر Tetris Effect: Connected في صيف عام 2021 بتحديث مجاني لمستخدمي جهاز PS4، أو عبر متجر Epic Game، والإصدار الخاص ب Oculus Quest.

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