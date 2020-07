شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. تفسيرات عديدة وراء اختيار اسم شركة أبل والحقيقة أبسط كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الكثيرون وراء اختيار شركة أبل لهذا الاسم الغريب الذى يبتعد كثيرا عن التكنولوجيا التي تقدمها هذه العلامة التجارية، ولعل التفسيرات تنوعت في هذا الشأن ووصلت لعدة أمور بعضها منطقى جدا ولكن الحقيقة التي كشفها المؤسسون اتضح أنها ابسط بكثير مما توقعه الجميع، هذا ما نرصده وفقا لموقع "brandingstrategyinsider".

تفسيرات طرحها البعض لاسم "أبل"

• أراد ستيف جوبز وستيف وزنياك أن تكون شركتهما أمام Atari في دليل الهاتف من حيث الابجدية.

• أرادوا البعد عن الصور الباردة والمعقدة التي أنشأتها شركات الكمبيوتر الأخرى في ذلك الوقت، مع أسماء مثل IBM و Digital Equipment و Cincom.

• كان تكريما لأبل ريكوردز، العلامة الموسيقية لفرقة البيتلز.

لكن في سيرة ستيف جوبز، أخبر جوبز والتر إيزاكسون أنه كان "على أحد الحميات الغذائية القائمة على الفواكه"، وعاد لتوه من مزرعة تفاح، واعتقد أن الاسم بدا "مرحًا، حماسيًا وغير مرعب."

كما شرح المؤسس المشارك لشركة Apple ستيف وزنياك الأمر قائلا: "كان ذلك بعد أسبوعين عندما توصلنا إلى اسم للشراكة، أتذكر أنني كنت أقود ستيف جوبز عائدا من المطار على طول الطريق السريع 85، كان ستيف عائدا من زيارة بأوريجون إلى مكان أطلق عليه "بستان التفاح"، اقترح ستيف اسمًا - Apple Computer، حاول كلانا التوصل إلى أسماء تبدو تقنية أفضل، ولكن لم يمكننا التفكير في أي أسماء جيدة، كانت شركة Apple أفضل بكثير ، أفضل من أي اسم آخر يمكن أن نفكر فيه ".

ولكن تمت مقاضاة شركة Apple Computer.بواسطة Apple Records بسبب انتهاكات العلامات التجارية في عام 1989.

يقول كتاب بعنوان Apple Confidential 2.0: The Definitive History of the World Most Company Company أن كل من وزنياك و جوبز جربا أسماء تجارية بديلة مثل Executex و Matrix Electronics ، لكنهما لم يعجبهما أي شيء مثل Apple Computer.