شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد فيديو عالى الدقة لسطح كوكب المريخ من صور مذهلة لمركبات ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد فريق من محبي الفضاء تصميم صور المريخ التي تم التقاطها بواسطة العديد من مركبات ناسا أثناء دورانها على سطح الكوكب الأحمر بدقة عالية، حيث عرض الوثائقى البريطانى Elder Fox لمستخدمي يوتيوب آلاف الصور وحوّلوها إلى تعريف فائق الوضوح للحصول على عرض عالمي للكوكب الأحمر.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يصف الفريق الفيلم الوثائقي بأنه التجربة الأكثر واقعية للوجود على كوكب المريخ، ومنذ أن تم تحميله في 17 يوليو، حصل على أكثر من 2.3 مليون مشاهدة.



سطح المريخ

وضعوا الصور معًا في فيديو مدته عشر دقائق يأخذ المشاهد في رحلة من خلال عيون ناسا على الكوكب بكاميرات مستكشفي الفضول والفرصة.

يبدأ الفيديو بجملة تقول "الصور في هذا الفيديو كلها حقيقية"، وتطلب من المشاهدين "الجلوس والاسترخاء والاستمتاع بهذه الرحلة عبر عالم آخر".

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مركبة ناسا على السطح

لا توجد "لقطات حية" للكوكب الأحمر من مركبات ناسا، ولكن الفريق قام بتركيب آلاف الصور معًا لإنشاء صور بانورامية قاموا بتحريكها لإنشاء تأثير مشابه لتأثير الفيديو المباشر.

كما أن جميع الصور متاحة للجمهور وتم مشاركتها من جانب وكالة ناسا على موقعها الإلكتروني بما في ذلك فسيفساء 1.8 مليار بكسل من سطح المريخ.

وكان تم التقاط هذا من منطقة تعرف باسم Glen Torridon ويتكون من أكثر من 1000 صورة من Curiosity تم التقاطها بين 24 نوفمبر و 1 ديسمبر 2019.

تعد الفسيفساء طريقة جيدة لناسا لزيادة الجودة المتاحة للصور التي تم إرسالها إلى الأرض من جانب المستكشف، إنها عبارة عن مزيج من الكثير من الصور.

من بين الصور البانورامية و العروض الشاملة التي ظهرت في الفيديو مشاهد من Meridiani Planum تظهر المسارات التي صنعتها مركبة الفرصة.

تتضمن بعض الصور "مناطق سوداء" حيث لا تتوفر بيانات أو صورة متاحة لهذا القسم، لكن الفريق حاول استبعاد هذه الأجزاء لإنشاء عرض يشبه الحياة.