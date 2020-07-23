تكنولوجيا: مايكروسوفت تعرض مقطع فيديو تشويقي لأحدث ألعاب RPG بعنوان Avowed

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلن اليوم عن لعبة Avowed الجديدة خلال حدث مايكروسوفت الذي أقيم اليوم، وهي من بين ألعاب RPG الخيالية التي تنطلق لاحقاً على أجهزة Xbox Series X، وXbox One، وأجهزة الحاسب.

إستعرضت إستديوهات Obsidian Entertainment اليوم مقطع فيديو تشويقي لأحدث الألعاب التي تعرف بلعبة Avowed، والتي تدور أحداثها في Eora.

أيضاً لا يقدم المقطع التشويقي الكثير من التفاصيل عن اللعبة، إلا أن لعبة Avowed هي ثالث إصدار من ألعاب Obsidian عقب إستحواذ مايكروسوفت.

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