تكنولوجيا: Corning تعلن عن إصدارها الجديد من زجاج Gorilla Glass Victus بمستوى مقاومة أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Corning اليوم عن الجيل الجديد من زجاج Gorilla Glass Victus الذي يستهدف دعم الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب والساعات الذكية أيضاً بمستوى أعلى للمقاومة مرتين أكثر من Gorilla Glass 6.

كشفت Corning Incorporated اليوم عن الإصدار الجديد من الزجاج المقاوم الذي يأتي بعنوان Gorilla Glass Victus لدعم الجيل القادم من الأجهزة بمستوى أعلى للمقاومة والقوة.

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وتؤكد Corning على أن زجاج Gorilla Glass Victus الجديد يدعم مقاومة السقوط من مسافة 2 متر على الأسطح الصلبة، أو الأسطح الخشنة، لذا يتفوق على زجاج Corning Gorilla Glass 6 الحالي، كما يأتي بتحسينات عن الإصدار الحالي في مقاومة الخدش بكفاءة مرتين أكثر، أيضاً تؤكد الشركة على أن زجاج Gorilla Glass Victus يأتي بكفاءة أعلى في مقاومة الخدش 4 مرات أكثر من زجاج aluminosilicate المنافس.

يذكر أن Corning أشارت إلى أن سامسونج أول الشركات المصنعة التي تدعم هواتفها الذكية بزجاج Gorilla Glass Victus، لذا من المتوقع أن تقدم سامسونج الزجاج في هواتف Galaxy Note20 التي تنطلق في 5 من أغسطس.

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