تكنولوجيا: لعبة Destiny 2 تنطلق على خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت اليوم عن خططها لإطلاق لعبةDestiny 2 على خدمة بث الألعاب Xbox Game Pass خلال شهر سبتمبر المقبل.

عقدت شركة مايكروسوفت شراكة جديدة مع Bungie لجلب لعبة Destiny 2 لخدمة بث الألعاب Xbox Game Pass، حيث تنطلق اللعبة دون أي تكلفة إضافية على خدمة بث الألعاب.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات مايكروسوفت أن تنطلق اللعبة خلال شهر سبتمبر، كما سيتاح للاعبين الوصول إلى الإضافات السابقة في أحداث اللعبة، وأيضاً الإصدار القادم Destiny 2: Beyond Light DLC، وأيضاً الإصدارات القياسية من Destiny 2 DLC مع موسم Destiny 2 الذي يتوفر بشكل منفصل.

Advertisements

من جانب أخر قررت Bungie تأجيل إطلاق التحديث الجديد Beyond Light حتى 10 من شهر نوفمبر، حيث كان موعد الإصدار الأول في 22 من سبتمبر، إلا أن Bungie أكدت على صعوبة تطوير الإصدار الجديد خلال تداعيات إنتشار فيروس كورونا.

كما تعمل Bungie على إضافة تحسينات على Destiny 2 لجهاز الألعاب القادم Xbox Series X، لدعم دقة عرض 4K عند 60 إطار لكل ثانية، حيث تدعم اللعبة في الوقت الحالي 30 إطار لكل ثانية على كلاً من أجهزة Xbox One، وXbox One X.

المصدر

اعلان





