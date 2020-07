تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد على خططها لإطلاق لعبة Tell Me Why في 27 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن خططها لإطلاق لعبة Tell Me Why الجديدة في 27 من أغسطس.

كشفت مايكروسوفت خلال الحدث الذي أقيم اليوم عن خططها لإطلاق لعبة Tell Me Why الجديدة في 27 من أغسطس، ولقد أعلن عن لعبة Tell Me Why للمرة الأولى خلال شهر نوفمبر الماضي لكلاً من أجهزة Xbox One، وأجهزة الحاسب.

وتدور أحداث اللعبة في ألاسكا، حيث يحصل بطلي اللعبة على قوى خارقة تتيح لهم قدرات للتفاعل مع أحداث في الذكريات السابقة لهم، أيضاً كما في لعبة Life is Strange ستؤثر إختيارات اللاعب على النتيجة النهائية لأحداث اللعبة، ولقد أكد مطوري اللعبة على إصدار الثلاثة حلقات من اللعبة في نفس الوقت.

المصدر

اعلان