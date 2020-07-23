تكنولوجيا: لعبة الأكشن Balan Wonderworld تنطلق على جهاز Xbox Series X في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد مطوري Sonic لإطلاق أحدث ألعاب الأكشن Balan Wonderworld على جهاز الألعاب القادم من مايكروسوفت Xbox Series X وXbox One خلال 2021.

في ربيع عام 2021 تنطلق لعبة جديدة من ألعاب الأكشن بعنوان Balan Wonderworld، والتي طورت عبر Yuji Naka ، وNaoto Ohshima مطوري شخصيات ولعبة Sonic الشهيرة، وهي المرة الأولى التي يتعاون فيها الثنائي من جديد لتطوير لعبة Balan Wonderworld.

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ومن المقرر أن يعمل Yuji Naka على مهام التوجيه في اللعبة، بينما سيعمل Naoto Ohshima على إبتكار وتطوير الشخصيات في اللعبة، مع أحداث تدور في المسرح، وشخصيات مثل Leo وEmma وعدد 12 من القصص المختلفة بقيادة المهرج Balan.

كما سيتاح للاعبين عدد 80 من الأزياء المختلفة عبر العوالم المختلفة، لذا نترقب إنطلاق اللعبة في ربيع 2021 على Xbox Series X وXbox One.

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