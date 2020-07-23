Realme تُشوق لقدوم الهاتف Realme V5 مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الأسبوع، شوقت شركة Realme لقدوم سلسلة جديدة من الهواتف الذكية. والآن، قامت الشركة الصينية بالتشويق لقدوم هاتف ذكي جديد يضم أربع كاميرات في الخلف إتضح للتو أنه سيحمل إسم Realme V5 مما يعني أن سلسلة الهواتف الذكية الجديدة ستحمل إسم Realme V Series.

أعلنت شركة Realme عن ذلك من خلال مشاركة صور للهاتف RealmeV5 في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي الصور التي كشفت لنا أن الهاتف Realme V5 سيضم أربع كاميرات في وحدة مستطيلة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، وسيضم كذلك الكاميرا الأمامية في ثقب يتواجد في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Realme V5 سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، وأزرار التحكم بالصوت ومنفذ الشريحة SIM في الجانب الأيسر.

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للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول المواصفات التقنية للهاتف Realme V5، ولكنه سيضم على الأرجح مستشعر بدقة 48 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية. عمومًا، نتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول الهاتف Realme V5 في قادم الأيام والأسابيع، لذلك لا تنسو زيارتنا من حين لآخر للحصول على أحدث المعلومات والأخبار في المجال التقني.