Black Shark تبدأ مسلسل التشويق لقدوم الهاتف Black Shark 3S

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Black Shark التابعة لشركة Xiaomi تملك هاتفين مُزودين بالمعالج Snapdragon 865 في السوق حاليًا، ويتعلق الأمر هنا بكل من Black Shark 3 و Black Shark 3 Pro. الآن، تستعد هذه العلامة التجارية الصينية للكشف عن أول هاتف ذكي لها مُزود بالمعالج +Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.

في الواقع، لقد قام الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الصينية بالتشويق لقدوم الهاتف Black Shark 3S من خلال نشر منشور بسيط في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo جاء فيه : ” حدث الكثير في الأيام القليلة الماضية “. وهذه العبارة الغامضة قد تكون تتحدث عن وصول المعالج +Snapdragon 865 أو إطلاق الهاتف Lenovo Legion Duel من قبل شركة Lenovo، وإطلاق الهاتف Asus ROG Phone 3 من قبل شركة Asus.

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في العام الماضي، رأينا وصول الهاتف Black Shark 2 في شهر مارس، وحصل على ترقية مع الهاتف Black Shark 2 Pro في الصيف. نحن نتوقع حدوث شيء مماثل الآن، فالهاتف Black Shark 3S سيأتي على الأرجح مع المعالج +Snapdragon 865، ومع الذاكرة التخزينية السريعة UFS 3.1، ومع شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

الهاتف Black Shark 3 Pro الحالي جاء مع تقنية الشحن السريع بقوة 65W، ولكن بالنظر إلى حقيقة أن شركة Xiaomi طورت تكنولوجيا للشحن السريع بقوة 120W، فقد نرى تقنية الشحن السريع هذه تشق طريقها أيضًا إلى الهاتف Black Shark 3S.