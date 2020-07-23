شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف حقيقة فيديو "ريتشارد نيكسون" لفشل هبوط أبولو 11 على القمر قبل 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر خبراء الذكاء الاصطناعى مقطع فيديو غريب عن ريتشارد نيكسون يعلن فشل هبوط أبولو 11 على القمر عام 1969 لإثبات مدى قدرتهم على استخدام تقنية deepfake لإيضاح الأمور كما يريدونها، يُظهر مقطع الفيديو بشكل واقعيًا مخيفًا ما كان سيبدو عليه الأمر إذا اضطر الرئيس ريتشارد نيكسون إلى تقديم خطاب بائس للعالم إذا انتهت مهمة أبولو 11 بكارثة وليس نجاح.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من المعروف أن الرئيس الأمريكي كان قد استعد لخطابين، أحدهما في حالة الهبوط الآمن والآخر في حالة وقوع المأساة.

ولكن لحسن الحظ، كان الهبوط في 20 يوليو 1969 بواسطة نيل أرمسترونج وباز ألدرين نجاحًا باهرًا، ومع ذلك، أنشأ الخبراء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) فيديو مصطنعًا تمامًا يظهر كيف قد يبدو الأمر في حالة فشل هبوط أبولو.



تقنية deep fake

وهذا الفيديو هو جزء من مشروع يسمى "Moon Disaster" وهو مصمم لجذب الانتباه إلى المخاطر العميقة التي تشكلها تقنية الـDeepfake وكيفية التعامل مع الناس ونشر الأخبار المزيفة.

وتعد Deepfakes هي مقاطع فيديو مزورة تبدو واقعية وقد خلقت بالفعل مشكلات في العالم الحقيقي، فقد ظهرت قوة مقاطع الفيديو المخادعة عبر الإنترنت.

وكان الخبراء يناقشون كيفية الحد من انتشار مقاطع الفيديو المضللة التي يمكن أن تدمر السمعة وتعرض الجمهور للخطر.

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استخدمت حملة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذكرى السنوية الحادية والخمسين لهبوط القمر لإعادة إشعال المحادثة.

يأتي الفيديو مع إخلاء مسؤولية واضح يشير إلى أن "ما أنت على وشك رؤيته ليس حقيقيًا"، ويدوم أكثر من سبع دقائق وهو شريط تم تحريره جيدًا يجمع بين التعلم العميق والتمثيل ولقطات وكالة ناسا الحقيقية.

وجاء السطر الأول من الخطاب: "لقد صمم القدر أن الرجال الذين ذهبوا إلى القمر لاستكشاف بسلام سيبقون على القمر ليرقدوا بسلام"، وتم جعل حركات الوجه الجسدية للرئيس وصوته مقنعة عبر تقنية "التعلم العميق" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

استغرق إنتاج الفيديو مقطعًا كاملاً، واستغرق إنشاء المقطع الذي يستغرق سبع دقائق عدة أشهر، ولعل نتائج فريق الخبراء في MIT مثيرة وتبدو نابضة بالحياة للغاية ، على عكس بعض التزييفات العميقة التي ظهرت مؤخرًا.

تم عرض الفيديو لأول مرة في تركيب فني مادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في أواخر العام الماضي وأصبح متاحًا للجمهور الآن على يوتيوب.