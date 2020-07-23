انطباعات OnePlus Nord 5G المواصفات و المميزات و العيوب

هاتف OnePlus Nord 5G انتظره منذ وقت الإعلان عن هاتف OnePlus 8 Pro و منذ ان كان اسمه OnePlus 8 Lite و OnePlus z حتى اسمه الحالي. و قد اطلقته الشركة في حدث عن طريق الإنترنت و بتقنية الـAR ليخرج المؤتمر بشكل جيد جدًا. فما انطباعتنا عن الهاتف؟. هل هو هاتف جيد ام سئ؟. وما المواصفات و المميزات و العيوب التي يمكن ان تخرج من الهاتف؟. و هل يستحق سعره ؟. هذا ما سنسرده في هذا المقال

مواصفات OnePlus Nord 5G

المعالج Qualcomm Snapdargon 765G الشاشة بحجم 6.44 بوصة من نوع Fluid AMOLED بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأولى بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.3 من نوع Ultrawide الكاميرا الثالثة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 من نوع Macro الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و فتحة عدسة f/2.4 و هي حساس عمق Depth Sensor الكاميرا الأمامية مزدوجة الكاميرا الأولى بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.5 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.5 من نوع Ultrawide Advertisements البطارية بسعة 4115mah تدعم الشحن السريع بقدرة 30Watt

مميزات OnePlus Nord 5G

الأداء و دعم 5G

اول ميزة هي الأداء بفضل المعالج الجيد Qualcomm Snapdragon 765G. هذا المعالج يدعم 5G ايضًا. المعالج ظهر في هواتف عديدة و حقق نتائج اداء مرضية و جيدة. سواء في الإستعمال من ناحية الـMulti task او من ناحية الألعاب. حيث ان هذا سيتيح لك ان تلعب اصعب الألعاب و اقواها بدون مشاكل. ربما ليس على اعدادات قصوى. و لكن على اعدادات جيدة. دعم 5G ايضًا امر ممتاز. فالتقنية الجديدة جيدة. و دعمها مستحسن.

البطارية

السعة ليست مميزة بشكل كبير. فهي بسعة 4115mah اصلًا و هذه سعة اقل من الموجودة في هواتف عديدة. و لكنها ليست سيئة فهي ستستطيع اعطائك يوم كامل من الإستعمال بدون الحاجة لإعادة الشحن. مع ذلك فهي تأتي بشاحن سريع بقدرة 30Watt و الذي من شأنه شحن الهاتف بسرعة جيدة. مدعومًا بتقنية الشحن السريع Warp charge الخاصة بشركة OnePlus. فلم لا

الكاميرات -كما هو معلن-

الكاميرات في الهاتف ليست الأكثر تميزًا كأرقام فقد رأينا هذه التركيبة من قبل عدة مرات. و لكن الشركة تقول ان هذه الكاميرات ممتازة. حيث انها استعملت نفس حساس OnePlus 8 الرئيسي. فكما تعلن الشركة الكاميرات رائدة. ننتظر التجربة للحكم النهائي عليها و لكن من المواصفات فهي ليست مميزة. المميز بها فقط هو التثبيت البصري في الكاميرا الأساسية. غير ذلك فالتجربة هي الحاكم النهائي

الشاشة

شاشات OnePlus معروفة بجودتها. و شاشة OnePlus Nord 5G ليست استثناء. فهي شاشة ممتازة. شاشة FHD+ من نوع Fluid AMOLED و بمعدل تحديث 90Hz مواصفات شاشة رائدة لا يمكن نسيانها. الشاشة جيدة و معدل التحديث العال امر مطلوب في الفئات العليا فما بالك بوضعها في فئة متوسطة. و لذلك هذه نقطة قوة اخرى في صالح هاتف ون بلس الرائد.

مميزات اخرى

الكاميرا الأمامية المزدوجة تركيبتها افضل بكثير

سعة ذاكرة الوصول العشوائي جيدة

الهاتف محمي بطبقات Corning Gorilla Glass 6

عيوب OnePlus Nord 5G

الهاتف لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية

الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm

السعر مرتفع بعض الشئ

OnePlus Nord 5G في نقاط

نقاط القوة

المعالج و دعم الـ5G

الكاميرات كما هو معلن

الشاشة الجيدة

سرعة شحن البطارية

نقاط الضعف

السعر

حجم البطارية

عدم وجود مداخل اضافية كمدخل 3.5mm و الذاكرة الخارجية

غير متوفر عالميًا غير في الهند و اوروبا

سعر OnePlus Nord 5G

سعر الهاتف هو 400 دولار. بعد التحويل الى الجنيه المصري و اضافة الضرائب المفروضة فالهاتف سيصل سعره الى 9100 جنيه. من رأيي بهذا السعر يمكنك الحصول على هواتف عديدة مثل OnePlus 7 او 7T. او يمكنك شراء Samsung Galaxy Note 10 Lite او S10 Lite فكل هذه الهواتف في نفس الفئة السعرية ازيد او اقل قليلًا من سعره. و تظل خيارات افضل منه في هذه الفئة. لكن هذا لا يمنع كونه هاتفًا جيدًا و ظلمه سعره

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