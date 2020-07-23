تكنولوجيا: Forza Motorsport تدعم دقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية على جهاز Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت اليوم عن خططها لإطلاق سلسلة ألعاب Forza على جهاز Xbox Series X القادم، كما أكدت مايكروسوفت على أن لعبة Forza Motorsport مازالت في مراحل التطوير الأولى، على أن تكشف الشركة لاحقاً عن موعد دفع اللعبة على منصة Xbox Series X.

من جانب أخر لم يتم تأكيد العنوان الذي ينطلق به الإصدار القادم، حيث تشير بعض التوقعات إلى أنها تعرف بلعبة Forza Motorsport 8.

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أيضاً من المقرر أن يدعم الإصدار القادم من سلسلة Forza عرض بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية،مع إضافة تقنية تتبع الأشعة بكفاءة أعلى، مما يسمح بإظهار إنعكاس السيارات أثناء السباق، مع مؤثرات بالظلال والإضاءة أكثر كفاءة.

ومن المقرر أن يأتي الإصدار الجديد من لعبة Forza Motorsport على أجهزة Xbox Series X وأجهزة بنظام Windows 10، كما ستتوفر لاحقاً أيضاً على خدمة Xbox Game Pass.

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