تكنولوجيا: لعبة Dragon Quest XI تنطلق على أجهزة Xbox One قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة مايكروسوفت اليوم عن خططها لإطلاق لعبة Dragon Quest XI في شهر ديسمبر لمستخدمي أجهزة Xbox One.
بدأت لعبة Dragon Quest XI منذ عام 2018 في الإنتشار ببطء على منصات الألعاب المختلفة، حيث توفرت اللعبة لأجهزة PC، وPS4، وSwitch، واليوم أكدت مايكروسوفت على أن اللعبة تتوفر على أجهزة Xbox One قريباً.
ولقد كشفت مايكروسوفت خلال حدث Xbox Series X showcase عن أن الإصدار النهائي من اللعبة يتوفر على أجهزة Xbox One في 4 من ديسمبر، كما تتوفر على خدمة Xbox Game Pass.
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