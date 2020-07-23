تكنولوجيا: لعبة The Falconeer أول الألعاب التي تنطلق مع جهاز الألعاب القادم Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت اليوم عن الألعاب التي تنطلق مع جهاز الألعاب القادم Xbox Series X، حيث تأتي لعبة The Falconeer من بين العناوين الرئيسية لجهاز الألعاب.

كشف اليوم عن أحد ألعاب RPG التي تقدم لمستخدمي أجهزة Xbox Series X، حيث تأتي The aerial dog-fighting RPG The Falconeer مع جهاز الألعاب من اليوم الأول لإنطلاق جهاز الألعاب.

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ولقد كشفت Wired Productions عن لعبة The Falconeer للمرة الأولى خلال فعاليات XO19، ومن ثم عرفت اللعبة خلال الفترة الماضية بلعبة majestic أو اللعبة المميزة والفريدة.

وفي أحداث اللعبة سيتاح للاعب ركوب الطيور الجارحة، وإستكشاف عالم steampunk الذي يرتكز على المحيطات بشكل كامل، والحضارات التي أقيمت على الجزر، كما سيكون لدى اللاعب بعض المهام مثل إزالة الألغام، إلى جانب قتال الأعداء على الأرض.

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