الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro قد يصل بعد فترة طويلة من الإنتظار

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة آبل عادة بتحديث منتجاتها كل عام. مع إطلاق AirPods Pro في العام 2019، توقع الكثيرون أن يتم إطلاق الجيل الثاني من هذه السماعات هذا العام، ولكن للآسف يبدو أن هذا قد لا يكون صحيحًا، على الأقل وفقا لتقرير جديد من موقع DigiTimes.

هذا التقرير الجديد يقول أنه لن يتم إطلاق الجيل الثاني من سماعات AirPods Pro حتى النصف الثاني من العام 2021. ويبدو أن هذا يتماشى مع التصريحات السابقة للمحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo والذي أوضح أن هذه السماعات لن تدخل مرحلة الإنتاج حتى الربع الرابع من العام 2021 أو ربما في أوائل العام 2022.

لسنا متأكدين من سبب إستغراق شركة آبل لهذه المدة الطويلة لإطلاق خليفة AirPods Pro، ولكن من المحتمل أن الشركة تخطط لتضمين مجموعة من الميزات الجديدة التي تستغرق بعض الوقت ليتم تطويرها. تتضمن بعض الميزات التي تردد أنها ستصل مع الجيل الثاني من AirPods Pro مستشعرات يمكن أن تساعد في مراقبة صحة مرتديها، مثل رصد معدل ضربات القلب، عد الخطوات، وما إلى ذلك.

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نظرًا لإهتمام آبل بالقطاع الصحي، خاصة مع الساعة الذكية Apple Watch، فنحن لن نفاجأ إذا تبين أن هذا صحيح. هذا سيُعطيهم أيضًا ميزة على المنافسين حيث يمكن أن تكون AirPods Pro أكثر من مجرد زوج من سماعات أذن لاسلكية. في غضون ذلك، كانت هناك أيضًا شائعات مفادها أن شركة آبل قد تعمل على سماعات AirPods Lite التي قد يتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.