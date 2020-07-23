تقرير جديد يقترح تأجيل إطلاق هواتف iPhone 12 مرة أخرى

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت هناك العديد من التقارير المتضاربة بشأن موعد إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series. يعتقد البعض أنه يمكن إطلاقها في شهر سبتمبر كما جرت العادة دائمًا، ولكن بعض التقارير الأخرى لمحت إلى إمكانية تأجيل ذلك إلى أكتوبر أو نوفمبر.

الآن، نحن هنا مع تقرير جديد من المدونة اليابانية الشهيرة Macotakara يفيد أنه إستنادًا إلى مصادرها في سلسلة التوريد التابعة لشركة آبل، فقد يتم تأجيل إطلاق تشكيلة iPhone 12 Series إلى أواخر شهر أكتوبر. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن شركة آبل ستقوم بإطلاق طرازات 5G من هواتف iPhone 12، وطرازات أخرى تدعم LTE فقط.

يشير التقرير إلى أن طرازات LTE قد يتم إطلاقها في أواخر شهر أكتوبر، في حين سيتم تأجيل إطلاق طرازات 5G إلى شهر نوفمبر. في وقت سابق من هذا العام، تردد أنه بسبب قيود السفر التي فرضتها الحكومات نتيجة لفيروس كورونا، لم يتمكن مهندسو آبل من السفر إلى الموردين في الصين لإختبار النماذج الأولية، وقد تم عزو ذلك كسبب للتأخير.

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ومع ذلك، يُرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة في الوقت الراهن، ولكن في كلتا الحالتين، سيتعين علينا إنتظار إعلان رسمي من آبل عن حدث iPhone الخاص بها للتأكد من موعد إطلاق هواتف الآيفون الجديدة.