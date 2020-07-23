Nikon تُعلن رسميًا عن الكاميرا الكاملة الإطار Nikon Z5، وتُكلف 1400$

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Nikon هذا الأسبوع عن الكاميرا Nikon Z5، وهي العضو الرابع في سلسلة الكاميرات ذات الإطار الكامل الخالية المرايا Nikon Z Series، وهي تعتبر إصدارًا رخيصًا للكاميرات Nikon Z6 و Nikon Z7 التي تم إطلاقها في العام الماضي.

الهدف من إنشاء Nikon Z5 هو تقديم كاميرا كاملة الإطار وخالية من المرايا ذات جودة عالية بسعر يبدأ من 1400 دولار أمريكي. هذا يجعلها واحدة من أرخص الكاميرات ذات الإطار الكامل في السوق. وتحتوي Nikon Z5 على مستشعر CMOS بدقة 24.3 ميغابكسل، وتجلب معالج الصور EXPEED 6 الجديد من الطرازات المُكلفة. تتميز هذه الكاميرا كذلك بحساسية تصل إلى ISO 51200، ويمكنها إلتقاط الصور كاملة الدقة بمعدل 4.5 إطارات في الثانية بإستخدام التركيز البؤري التلقائي.

من الميزات التي سيقدرها كل من هواة إلتقاط الصور والفيديوهات هي تضمين مُثبت خماسي المحاور داخل الكاميرا، وهو الأمر الذي يسمح بإستخدام سرعات أطول للغالق والحصول على فيديوهات أكثر ثباتًا.

تدعم Nikon Z5 الجديدة أيضًا فتحتي SD UHS-II بحيث يمكنك تخصيص الفتحة الثانية لتمرير ملفات RAW و JPEG المنفصلة أو نسخ البطاقة الأولى إحتياطيًا كإجراء إحترازي. يتيح لك إتصال WiFi و Bluetouth نقل الصور ونسخها إحتياطيًا لاسلكيًا.

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وبالنسبة لهواة تسجيل الفيديوهات، يمكن لـ Nikon Z5 تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وفيديوهات FullHD بمعدل 60 إطار في الثانية. يسمح لك مقياس الفاصل الزمني المدمج بتصوير مشاهد Timelapse مباشرة على الكاميرا.

هيكل الكاميرا مصنوع من المغنيسيوم. يوجد في الخلف شاشة حساسة للمس قابلة للدوران بحجم 3.2 إنش من نوع OLED. على الجانب يوجد منفذ سماعات الرأس والميكروفون، ومنفذ Micro HDMI، فضلا عن منفذ إضافي من نوع USB-C 3.2 Gen 1 مع الدعم للشحن. يمكن أيضًا إستخدام الكاميرا ككاميرا ويب من أجل محادثات الفيديو والبث المباشر.

الكاميرا Nikon Z5 وحدها تُكلف 1400 دولار أمريكي، ولكن هذا السعر يرتفع ليصل إلى 1700 دولار أمريكي إذا قررت الحصول أيضًا على حزمة العدسات NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3، وإلى 2200 دولار أمريكي إذا قررت الحصول على حزمة العدسات NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه الكاميرا ستُعرض للبيع إبتداء من شهر أغسطس المقبل.