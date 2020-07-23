شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه VPN وما هى استخداماته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد استخدام شبكات الـ VPN خلال الفترة الماضية بشكل كبير، فبعد أن كان استخدامها من قبل قاصرا على تسهيل الوصول إلى المواقع المحجوبة، إلا أن أصبح لها الكثير من الاستخدامات من قبل العديد من المستخدمين، ورغم ذلك إلا ان هناك الكثيرين الذين قد لا يعرفون ما هى شبكات الـ VPN، لذا يمكنك معرفة كل شىء عن الـVPN فى السطور التالية، كما عرضها موقع Howtogeek الأمريكي:

ما هى شبكات VPN؟

تسمح لك الشبكة الافتراضية الخاصة VPN، بإنشاء اتصال آمن بشبكة أخرى عبر الإنترنت، ويمكن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة للوصول إلى مواقع الويب المقيدة، وحماية نشاط التصفح الخاص بك من أعين المتطفلين على شبكة Wi-Fi العامة.

كيف تعمل شبكات VPN ؟

تعمل الشبكة الافتراضية الخاصة VPN على توصيل جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكى أو الجهاز اللوحى الخاص بكمبيوتر آخر (يسمى خادم) فى مكان ما على الإنترنت، مما يتيح لك تصفح الإنترنت باستخدام اتصال الإنترنت الخاص بهذا الكمبيوتر، لذلك إذا كان هذا الخادم فى بلد مختلف، فسيظهر كما لو أنك تتصفح الانترنت من هذا البلد، ومن المحتمل أن تتمكن من الوصول إلى الأشياء التى لا يمكنك عادة الوصول إليها.

استخدامات الـ VPN:

تجاوز القيود الجغرافية على مواقع الويب .

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حماية نفسك من التطفل على نقاط اتصال Wi-Fi غير الموثوق بها.

الحصول على بعض المجهولية على الإنترنت عن طريق إخفاء موقعك الحقيقي.

حماية نفسك من تسجيل الدخول أثناء التورنت.

تجاوز القيود الجغرافية لمشاهدة المحتوى فى بلد مختلف.