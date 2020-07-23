شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok مهدد بالحظر على أجهزة الحكومة الأمريكية بموجب مشروع قانون جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم منع الموظفين الفيدراليين في الولايات المتحدة من استخدام تطبيق وسائل الإعلام الاجتماعية المملوك للصين TikTok على الأجهزة التي تصدرها الحكومة بموجب مشروع قانون في الطريق إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يستشهد المشرعون بأمن البيانات الشخصية للمستخدمين كمصدر قلق كبير.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تمرير قانون منع وجود TikTok بالأجهزة الحكومية من السناتور جوش هاولي بالإجماع من جانب لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية، وسيتولى مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت عليه.

وكانت أصارت شعبية TikTok الواسعة بين المراهقين الأمريكيين تمحيصًا من المشرعين الأمريكيين والمشرعين الذين يخشون من أن تقع معلوماتهم الشخصية في أيدي المسئولين الحكوميين في بكين.

قال TikTok، الذي تم استخدامه في الأصل لإنشاء مقاطع فيديو للرقص القصير ومزامنة الشفاه والكوميديا والمواهب في العام الماضي، أن حوالي 60 %من مستخدميه النشطين الأمريكيين البالغ عددهم 26.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا.

كما أنه بموجب قانون صيني تم تقديمه عام 2017، تلتزم الشركات بدعم أعمال الاستخبارات الوطنية والتعاون معها.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صوت مجلس النواب لمنع الموظفين الفيدراليين من تنزيل التطبيق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة كجزء من مشروع قانون سياسة الدفاع بقيمة 741 مليار دولار، وصوت المشرعون 336-71 لتمرير الاقتراح، الذي قدمه النائب كين باك.

ومع تمرير ذلك في مجلس النواب وموافقة لجنة مجلس الشيوخ، يمكن أن يصبح الحظر قريبًا قانونًا في الولايات المتحدة.

قال مسؤولون كبار في إدارة ترامب أيضًا، إنهم يفكرون في فرض حظر أوسع على TikTok والتطبيقات الأخرى المرتبطة بالصين، وقد يكون هذا الإجراء وشيكًا>

فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو مؤخرًا أنه يجب على الأمريكيين توخي الحذر في استخدام التطبيق.