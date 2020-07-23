شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك حماية محادثاتك على ماسنجر باستخدام بصمة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك عن مزايا جديدة لتطبيق Messenger الخاص به للحفاظ على محادثاتك أكثر أمانًا، إذ يمكن لتطبيق Messenger الآن أن يطلب من المستخدمين إلغاء قفله عبر التعرف على الوجه أو المعلومات الحيوية الأخرى مثل معرف اللمس.

وأصبحت الميزة متاحة حاليًا على iPhone و iPad ، وستتوفر لمستخدمى Android فى الأشهر القليلة القادمة، وأكد فيس بوك إنه لا يحتفظ أو ينقل مثل هذه البيانات البيومترية.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، لتمكين الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين الانتقال إلى قسم إعدادات الخصوصية وتمكينها، بالإضافة إلى ذلك، يقول فيس بوك أن مزايا جديدة أخرى ستصل لتطبيق قريبا.

Advertisements

يتضمن هذا ضوابط أكبر على "من يمكنه مراسلتك أو الاتصال بك مباشرة، ومن يذهب إلى مجلد الطلبات، ومن لا يمكنه مراسلتك أو الاتصال بك على الإطلاق"، والتى تشبه عناصر التحكم فى الرسائل على انستجرام، المملوك لفيس بوك أيضا.

يختبر عملاق الشبكات الاجتماعية أيضًا ميزة تشبه تلك الموجودة على Instagram و WhatsApp والتى تظلل الصور فى مجلد الطلبات تلقائيًا، وسيؤدى هذا إلى منع المستخدمين من رؤية الصور الرسومية أو غير المرغوب فيها ومنحهم مزيدًا من الحرية لعرض الرسالة قبل اختيار الرد على المستخدم أو حظره أو الإبلاغ عنه.

هذه ليست الميزة الجديدة الوحيدة التى قدمها فيس بوك لمنتجاته، بل سيجد مستخدمو Instagram على نظام Android فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا ميزة جديدة تتيح لهم جمع الأموال من متابعيهم، إذ يمكن إرسال الأموال من خلال "ملصق التبرع" الجديد ، طالما أن المستخدمين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.