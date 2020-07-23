شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توفر هواتف "صديقة للهاكرز" للباحثين الأمنيين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تؤكد شركة أبل دائما أن أجهزتها أكثر أمانًا من المنافسين، وكان ذلك غالبًا بفضل تقييد الوصول إلى برامجها، لكن قررت الشركة تغيير نهجها وأصبحت أكثر استعدادا لاتخاذ مسار مختلف، إذ ستبدأ إعارة هواتف آيفون SRD للباحثين فى مجال الأمن حتى يتمكنوا حقًا من اكتشاف الثغرات الأمنية للجهاز.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى من المفترض أن يتم استخدام هواتف SRD من خلال إعداد متحكم به فقط، وستتميز بوصول غير مسبوق لا تمتلكه أجهزة iPhone العادية، مثل الوصول إلى shell root والقدرة على تشغيل أوامر مخصصة.

وقالت شركة أبل إنها غير مصممة للاستخدام الشخصى ويجب أن تبقى لدى الباحثين فى جميع الأوقات، وبعبارة أخرى، فهذه الهواتف ليست مخصصة للاستخدام فى الخارج.

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قالت الشركة إنه إذا وجد الباحثون ثغرة من خلال استخدام SRD، فيجب عليهم إبلاغ شركة أبل أو جهة خارجية مناسبة، وستحاول أبل بعد ذلك حل المشكلة، وتقديم "تاريخ نشر" عند حدوثها.

وحتى ذلك الحين، لا يمكن للباحثين مشاركة نتائجهم مع الآخرين، وأفاد موقع Techcrunch أيضًا أنه سيتمكن المشاركون فى البرنامج من الوصول إلى وثائق شاملة ومنتدى مخصص مع مهندسى أبل.

سيكون عدد الأجهزة محدود، ويحتاج الباحثون إلى تقديم طلب للاشتراك فى البرنامج، ويجب أن يكون صاحب حساب فى برنامج المطورين، وسجل حافل فى اكتشاف مشكلات الأمان، وأن يكون مقره فى بلد أو منطقة مؤهلة.

سيتم تشغيل برنامج SRD بالتزامن مع برنامج مكافآت الأخطاء، والذى تم فتحه لجميع الباحثين فى العام الماضى، ويمكن للمشاركين تقديم تقارير أخطاء الأمان ومن المحتمل أن يحصلوا على مكافآت تصل إلى مليون دولار.