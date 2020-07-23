شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تحقق مع أبل وأمازون بتهمة الاحتكار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولون إيطاليون لمكافحة الاحتكار أنهم قاموا بتفتيش المكاتب المحلية لشركة أبل وأمازون يوم الثلاثاء كجزء من تحقيق لمكافحة الاحتكار فى ما إذا كانت الشركات المنخرطة فى تعاون مضاد للمنافسة فى بيع منتجات أبل وسماعات Beats.

أعلنت هيئة المنافسة والسوق الإيطالية التحقيق أمس الأربعاء، وقالت إن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت أبل وأمازون قد توصلتا إلى اتفاقية مناهضة للمنافسة لمنع بائعى التجزئة الإلكترونيين غير المدرجين فى برنامج أبل الرسمى لبيع المنتجات.

ويعد هذا التحقيق هو أحدث تهديد لأبل وأمازون من قبل المنظمين الأوروبيين، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضى أنها أطلقت تحقيقين لمكافحة الاحتكار بشأن قواعد متجر تطبيقات أبل ومنصة أبلPay، وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" فى يونيو أنه من المتوقع أن تواجه أمازون اتهامات بمكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى بشأن معاملتها للبائعين الآخرين.

Advertisements

كانت لجنة التجارة الفيدرالية تسأل البائعين من أطراف ثالثة عن علاقتهم بأمازون، وفقًا لتقرير سابق من بلومبرج، وأفادت بوليتكو ​​الشهر الماضى أن وزارة العدل والعديد من المدعين العامين الحكوميين يتخذون خطوات مبكرة نحو إطلاق تحقيق من المحتمل أن يشمل متجر التطبيقات.

وقال متحدث باسم أمازون إيطاليا فى بيان: "نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطة"، لم يستجب المتحدث باسم شركة آبل على الفور لطلب التعليق.

فى الولايات المتحدة، تم تسليط الضوء بشأن مكافحة الاحتكار على أبل و أمازون خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التدقيق على معاملات Google و Facebook، كما ستكون للشركات الأربع فى دائرة الضوء يوم الاثنين عندما يشهد الرؤساء التنفيذيون أمام لجنة مجلس النواب بشأن ممارساتها التنافسية.