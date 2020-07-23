تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن تصميم هاتف شاومي المخصص للألعاب Black Shark 3S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إعلان تشويقي جديد إستعرض من خلاله تصميم هاتف Black Shark 3S المخصص للألعاب.

تستعد شركة شاومي للإنضمام للمنافسة الجديدة في سوق الألعاب، حيث تقدم قريباً هاتف Black Shark 3S المخصص للألعاب لمنافسة إصدارات لينوفو وAsus التي أعلن عنها مؤخراً.

قدمت شركة شاومي خلال الفترة الماضية اثنان من الهواتف المخصصة للألعاب برقاقة معالج Snapdragon 865 في هاتفي Black Shark 3 وBlack Shark 3 Pro، واليوم تستعد الشركة لتقدم إصدارها الخاص من هواتف الألعاب برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus.

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ولقد نشر الرئيس التنفيذي لشركة شاومي إعلان تشويقي على Weibo، أشار فيه إلى الكثير من الأحداث خلال الفترة الماضية، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن الرئيس التنفيذي يلمح لرقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، أو هواتف الألعاب التي كشف عنها من لينوفو وAsus.

ومن المتوقع أن تقدم شاومي الإصدار الجديد من هواتف الألعاب Black Shark 3S برقاقة معالج Snapdragon 865 Plus، مع معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

يذكر أن هاتف Black Shark 3 Pro انطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، ومع إنتهاء شاومي من تطوير تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، قد نشهد دعم إصدار الألعاب القادم بهذه التقنية.

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