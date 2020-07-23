تكنولوجيا: Dell تعلن عن تحديث أجهزة Alienware وسلسلة G المخصصة للألعاب بمعالجات إنتل وRyzen

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن التحديث الجديد لأجهزة الحاسب المحمول المخصصة للألعاب Alienware m15 R3، وG5 إلى جانب G3، على أن يدعم الإصدارات الجديدة الجيل العاشر من معالجات إنتل، أو سلسلة معالجات AMD Ryzen 4000 H.

كشف عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Alienware و سلسلة G المخصصة للألعاب اليوم في السوق الهندي، ومن المقرر أن تتوفر كلاً من أجهزة Alienware m15 R3، وDell G5 15، و Dell G3 15 بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع كرت شاشة NVIDIA RTX super 2080 وتصميم Max-Q.

كما يأتي جهاز Dell G5 SE بتكوينات AMD، حيث يتميز الجهاز بسلسلة معالجات Ryzen 4000 H من AMD، مع كرت شاشة Radeon RX 5600M.

أيضاً يأتي جهاز Alienware m15 R3 المخصص للألعاب بنموذج مميز بشاشة 4K OLED، مع تقنية Eyesafe، أو شاشة بدقة 1080 بيكسل تدعم معدل تحديث 300Hz، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان sRGB gamut، وإستجابة سريعة 3 مللي ثانية.

وفي التكوينات الداخلية يأتي جهاز Alienware m15 R3 بالجيل العاشر من معالجات إنتل Core i9 K، وكرت شاشة تصل إلى NVIDIA RTX super 2080 في أعلى نموذج، مع تصميم Max-Q، وتقنية تتبع حركة العين Tobii Eye مع Tobii Reflex، spotlight.

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كما يأتي جهاز Dell G5 15-5500 بالجيل العاشر من معالجات إنتل مع رقاقة معالج Core i7 في أعلى نموذج، وكرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1650Ti.

أيضاً تدعم Dell هذا الإصدار بشاشة مضادة للتوهج IPS بجودة عرض FHD، ونسبة سطوع 300-nit، كما يأتي الجهاز بإطارات جانبية نحيفة مع زوايا عرض أفضل، أيضاً يتميز الجهاز بفتحات تهوية بحجم أكبر، مع مروحة مزدوجة تدعم التبريد بكفاءة أعلى.

جهاز Dell G3 15-3500 يأتي أيضاً بالجيل العاشر من معالجات إنتل في Core i7، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1650Ti، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت في SSD، ويستهدف هذا الإصدار دعم اللاعبين بتجربة مميزة في الألعاب مع مستوى تسعير جيد.

ولقد كشفت Dell عن جهاز Dell G5 15 SE المخصص للألعاب للمرة الأولى خلال معرض CES في بداية هذا العام، حيث تقدم Dell هذا الإصدار بسلسلة معالجات Ryzen 4000 H مع كرت شاشة Radeon RX 5600M، ونظام صوتيات Nahimic 3D، مع تقنية Game Shift.

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