بسعر اقتصادي..سامسونغ تكشف النقاب عن هاتفها الجديد Galaxy M01s

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 03:18 مساءً - مشاركة

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وكانت الأشهر الماضية قد شهدت طرح العديد من الهواتف الذكية في هذه الفئة السعرية الجذابة للمستهلكين.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف Galaxy M01s الجديد يأتي بشاشة قياس 6.2 بوصة، وبدقة وضوح +HD.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة، بعدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، وأخرى بدقة 2 ميجابيكسل.

كما يتضمن الهاتف مستشعر لبصمة الإصبع في الجهة الخلفية من الجهاز.

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ويعتمد هاتف Galaxy M01s على معالج ميدياتيك Helio P22، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، يمكن توسعتها عن طريق بطاقة microSD.

ويدعم الهاتف الجديد نظام التشغيل أندرويد 9.0 Pie، في حين يعتمد على بطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة.

وتسعى سامسونج إلى تكنولوجيا الهواتف الذكية أكثر فائدة وأمانا وتطورا خلال المدى القريب، وهو ما يعني رؤية المزيد من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للطي الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G التي تحمل شعار سامسونج Samsung في الأسواق العالمية قريبا.

وبعيدا عن الهواتف الذكية تستمر العلاقة القوية التي تجمع بين سامسونج Samsung ومايكروسوفت Microsoft حيث ستتعاون الشركتان في مجال الألعاب الخاصة بأجهزة إكس بوكس Xbox.