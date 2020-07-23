تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن هاتف Galaxy Note20 باللون الأخضر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات التي تكشف عن تصميم ومواصفات سلسلة هواتف Galaxy Note20 قبل الإعلان الرسمي، وفي تسريبات اليوم كشف عن ألوان هاتف Galaxy Note20 مع لون أخضر Mystic.

كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن عن مواصفات وتصميم Galaxy Note20، واليوم يعود Evan Blass بمزيد من التسريبات المصورة التي يستعرض من خلالها ألوان الهاتف التي تتضمن لون رمادي، ووردي، وأخضر Mystic، ولقد كشفت الصور المسربة عن تصميم الإصدار المميز باللون الأخضر من إتجاهات مختلفة.

ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن هاتف Galaxy Note20 سيقدم في الأسواق العالمية برقاقة معالج Exynos 990، مع نظام تشغيل Android 10، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يختلف هاتف Note20 عن الإصدار الأعلى Galaxy Note20 Ultra في تصميم الشاشة، حيث تقدم سامسونج هاتف Galaxy Note20 بشاشة مسطحة AMOLED بحجم 6.7 إنش، مع جودة عرض FullHD بلس، مع معدل تحديث 60Hz.

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أيضاً يضم الإصدار الرئيسي Galaxy Note20 مستشعر للكاميرة الأمامية بدقة 10 ميجا بيكسل، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تختلف أيضاً عن الإصدار الأعلى، حيث يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي مستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم تكبير Space Zoom حتى 30 مرة، وتكبير بصري حتى 3 مرات.

كما يأتي هاتف Galaxy Note20 مع قلم S بإستجابة سريعة 26 مللي ثانية، إلا أن إستجابة القلم في إصدار Ultra تصل إلى 9 مللي ثانية، ويدعم الإصدار الرئيسي بطارية بقدرة 4300 mAh، بينما يأتي إصدار Ultra بقدرة 4500 mAh في البطارية، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة في حدث سامسونج المرتقب في 5 من أغسطس.

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