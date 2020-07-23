ظهور معلومات جديدة حول الهاتف Galaxy S20 Fan Edition القادم من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا العديد من الأشياء حول الهاتف Galaxy S20 Fan Edition المعروف أيضًا بإسم Galaxy S20 Lite في الفترة الماضية. والآن، نحن هنا مع معلومات جديدة حول بطارية هذا الهاتف الذي نتوقع أن يكون خليفة الهاتف Galaxy S10 Lite الذي تم إطلاقه في شهر يناير الماضي.

المعلومات الجديدة التي وردتنا اليوم تُفيد بأن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل مع بطارية تحمل الإسم الرمزي EB-BG781ABY وتمتاز بسعة 4500mAh، وهي نفسها سعة بطارية الهاتف +Galaxy S20. وبالتالي، هذا يُلمح إلى أن عمر البطارية في الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيكون مماثلاً لعمر البطارية في الهاتف +Galaxy S20.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم المعالج Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن شاشة sAMOLED بحجم 6.5 إنش أو 6.7 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

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وفيما يخص الكاميرات، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي ستوفر تقريبًا بصريًا يبلغ ×3. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيحمل كذلك شهادة مقاومة المياه والغبار IP68.

لا نعلم حتى الآن متى سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition، ولكن التقارير الأخيرة لمحت إلى إمكانية وصوله في الربع الرابع من هذا العام، وعلى الأرجح في شهر أكتوبر المقبل.