Realme تحتضن الآن أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تأسيس شركة Realme قبل بضع سنوات فقط، وبالضبط في اليوم 4 مايو من العام 2018، ولكنها على الرغم من ذلك نمت بسرعة في تلك الفترة القصيرة. أصبحت الآن الشركة السابعة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم، كما أنها تُعتبر ضمن الخمسة الكبار في تسعة أسواق حيث تتواجد بشكل رسمي.

أما وقد قلنا ذلك، فقد أخبرتنا شركة Realme الآن أن لديها حاليًا أكثر من 40 مليون مستخدم حول العالم. في الأونة الأخيرة، إنضم 150 آلف شخص إلى هذه المجموعة في غضون دقيقتين فقط بعد إقتنائهم للهاتف Realme C11. قبل ذلك، تم بيع 70 آلف وحدة من الهاتف Realme Narzo 10 في نفس الفترة الزمنية.

لإعطائك فكرة عن مدى سرعة نمو العلامة التجارية الصينية، فلنرجع الشريط إلى الوراء. وصلت شركة Realme إلى مليون وحدة مباعة في سبتمبر 2018، بعد أشهر فقط من إطلاقها. بلغ عدد الشحنات 10 ملايين وحدة في شهر أغسطس من العام 2019، ثم 25 مليون وحدة في شهر يناير من هذا العام، وإرتفع هذا العدد ليصل إلى 35 مليون وحدة في شهر مايو الماضي.

هدف شركة Realme هو شحن 50 مليون هاتف ذكي هذا العام، وهي تعتمد على تغطية 5G المتزايدة لتحقيق ذلك.

