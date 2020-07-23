حيلة لفتح هاتف آيفون حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة

حيلة مذهلة لا يعرفها الكثير منا لفتح هاتف آيفون

ففي حيلة جديدة لا يعرفها الكثير منا، انتشر مقطع فيديو هذا الشهر، على منصة (TikTok) المثيرة للجدل، بواسطة مستخدم يحمل اسم (@kaansanity)، وحصد أكثر من 5.7 مليون مشاهدة، حيث وجد خدعة تتيح لك الاستفادة من مزايا إمكانية الوصول الشاملة من آبل لإنشاء أمر صوتي يفتح قفل هاتف آيفون ببساطة، إنه أمر “مثير نوعا ما”، ولكن ليس هناك شك في أنها طريقة رائعة ومبتكرة لاستخدام ميزة التحكم الصوتي في هاتف آيفون بطريقة لا يفكر بها معظم الناس.

هذا ويمكن للمستخدمين فتح/قفل هاتف آيفون بأمر صوتي من خلال فتح تطبيق (الإعدادات) على هاتف آيفون والضغط على (إمكانية الوصول) ثم التمرير لأسفل وتحديد (التحكم الصوتي). بعد ذلك، يجب اختيار (تخصيص الأوامر) ثم النقر فوق (إنشاء أمر جديد).

بعد ذلك يجب منح الأمر الجديد أي اسم – يتم استخدام افتح يا سمسم في الفيديو – ثم الضغط على (إجراء)، ثم تحديد (تشغيل إيماءة مخصصة)، وهنا يأتي الجزء الصعب فقط، ففي الشاشة التالية سيكون عليك النقر على رمز (PIN) الذي تستخدمه لإلغاء قفل هاتف آيفون، حيث لن تظهر الأرقام على الشاشة فقط، ومن المحتمل أن يكون معظم الأشخاص قد استغلوا رقم التعريف الشخصي بما يكفي من المرات ليتمكنوا من إضافته بعد بضع محاولات فقط.

بمجرد أن تقوم بحفظ (الإيماءة الجديدة)، فأنت جاهز لتجربة حيلة فتح قفل آيفون الجديدة، الآن اقفل هاتفك وقم بإعطاء (Siri) أي أمر صوتي قمت بتكوينه، إذا اخترت نفس العبارة التي استخدمها (@kaansanity) في الفيديو، (افتح يا سمسم)، سيفتح هاتفك.