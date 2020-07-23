تكنولوجيا: LOGITECH تكشف عن مقعد EMBODY المخصص للألعاب بالشراكة مع HERMAN MILLER

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت كلاً من LOGITECH و HERMAN MILLER مقعد جديد مخصص للألعاب بعنوان EMBODY، والذي يأتي بسعر 1495 دولار.

شراكة جديدة تجمع بين كلاً من شركتي LOGITECH و HERMAN MILLER لتطوير مقعد مخصص للألعاب يدعم المستخدم بتجربة مريحة، والذي يجمع بين تجربة Herman Miller في تصميم المقاعد المكتبية المميزة، وأيضاً خبرة LOGITECH في تطوير إكسسوارات الألعاب.

يأتي مقعد الألعاب EMBODY ببعض التغييرات عن النموذج الأصلي، حيث يتميز المقعد الآن باللون الأسود في الجهة الخلفية مع بعض التفاصيل باللون الأزرق، كما تأتي الوسائد الخلفية بتصميم من الإسفنج الذي يتضمن النحاس بداخله، والذي يستهدف تبريد الوسائد للمستخدم أثناء الألعاب.

كما يختلف تصميم مقعد الألعاب The Embody عن الإصدارات المنافسة في الأسواق التي تتميز بتصميم مقاعد السيارات السريعة، حيث يتميز بتصميم بسيط يستهدف بشكل رئيسي توفير الراحة للاعبين، كما تؤكد الشركة على أن هذا التصميم يدعم خفض معدل ضربات القلب أثناء الجلوس.

ويشمل مقعد الألعاب The Embody أكبر من 150 دعامة بحجم صغير في محيط المقعد، والتي تستهدف تدفق الدم بسلاسة في المناطق التي يتم الضغط عليها أثناء الجلوس على المقعد مما يدعم تخفيف إرهاق المستخدم أثناء الجلوس لفترات طويلة في الألعاب.

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كما يأتي مقعد الألعاب The Embody بمجموعة من المميزات التي تتيح تخصيص المقعد ليتوافق مع المستخدم، حيث يدعم الجزء الخلفي إلى اليمين ضبط الطي بزوايا تحقق الدعم بشكل أفضل للمستخدم، كما يدعم الجزء الخلفي الإنحناء لدعم الظهر بكفاءة أعلى، مع إنحناء أخر للأمام ليقدم الدعم بشكل أفضل في الألعاب السريعة.

كما يتضمن الجزء الأيسر من المقعد 4 من المستويات لضبط مستوى الإنحناء في المقعد وفقاً للتجربة التي توفر الراحة للمستخدم، ويمكن للمستخدم تعديل شدة مقاومة الإنحناء من خلال مقبض مباشر أسفل المسند الأيمن في المقعد، كما يأتي المقعد بعصا تحكم في المنتصف، مع أدوات هيدروليكية تدعم تطويع الإنحناء بشكل مباشر في أي إتجاه، ويمكن التحكم أيضاً في رفع أو خفض مساند الأذرع، أو نقلها من جانب لأخر.

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