تكنولوجيا: Nikon تطلق كاميرة Nikon Z5 بمستشعر إطار كامل وسعر 1400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nikon مؤخراً عن أحدث إصدارات الشركة من كاميرات بمستشعر إطار كامل Nikon Z5، والتي تأتي بمستوى تسعير جيد لهذه الفئة 1400 دولار.

تأتي كاميرة Nikon Z5 اليوم لتقدم للمستخدمين إختيار بتكلفة منخفضة في الكاميرات المميزة بمستشعر إطار كامل وبدون مرآة داخلية، حيث تتميز بمستوى تسعير أقل من إصدارات الشركة السابقة Z6، وZ7، كما تتميز كاميرة Nikon Z5 بمستشعر CMOS بدقة 24.3 ميجا بيكسل FX-format.

وتضم كاميرة Nikon Z5 معالج الصور الجديد EXPEED 6 الذي يدعم الإصدارات ذات التكلفة الأعلى، أيضاً يدعم المستشعر حساسية ISO 51200 والتي يمكن أن تتوسع إلى ISO 102400، كما تدعم الكاميرة إلتقاط صور بأعلى جودة عند 4.5 إطار لكل ثانية، مع AF/AE.

أيضاً تقدم Nikon كاميرة Nikon Z5 بميزة تدعم هواة التصوير، حيث تأتي الكاميرة بميزة التثبيت خماسي المحاور مدمج، الذي يتيح إستخدام مصراع بسرعة أطول للصور الثابتة، مع تثبيت أكثر في الصور الثابتة والفيديو.

كما تضم الكاميرة اثنان من الفتحات لبطاقات SD UHS-II، حيث يمكن إستخدام الذاكرة لتخزين إحتياطي للصور ومقاطع الفيديو، أو تخزين ملفات صور RAW و JPEG، أيضاً تدعم الكاميرة الإتصال عبر البلوتوث أو شبكات WiFi لتتيح للمستخدم نقل الصور للنسخ الإحتياطي لاسلكياً.

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يمكن لكاميرة Nikon Z5 أيضاً أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية مع إقتطاع 1.7 مرة من الصورة، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية بإطار كامل، وتتضمن الكاميرة مقياس الفاصل الزمني مدمج، ليتيح تصوير time-lapse مباشرة عبر الكاميرة.

ولقد صممت كاميرة Nikon Z5 من المغنيسيوم لدعم مقاومة الظروف المناخية المختلفة، كما تأتي الكاميرة بشاشة OLED بحجم 3.2 إنش في الجهة الخلفية، والتي تدعم حتى 3.69 مليون نقطة وتعمل كعدسات إلكترونية، كما تضم الكاميرة مدخل للسماعات وميكروفون في الإطار الجانبي للكاميرة، مع micro HDMI، والجيل الأول من منفذ USB-C 3.2، ويمكن أن تدعم المستخدم ككاميرة webcam.

يذكر أن كاميرة Nikon Z5 تأتي بسعر 1400 دولار لهيكل الكاميرة فقط بدون العدسات، أو 1700 دولار في عدة كاميرة تشمل عدسات NIKKOR Z ببعد بؤري من 24-50مم.

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