تسريب الصور الرسمية للهاتف Galaxy Note 20، ومواصفاته التقنية الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حالة إذا إستمتعت بالتسريب الكامل للهاتف Galaxy Note 20 Ultra، والذي شمل الصور الرسمية للهاتف ومواصفاته التقنية الكاملة، فقد تستمتع أيضًا بتسريب Galaxy Note 20 الأحدث، والذي يشمل بدوره الصور الرسمية للهاتف والمواصفات التقنية الكاملة الخاصة به.

الصور الرسمية المسربة الجديدة تؤكد لنا من جديد أن الهاتف Galaxy Note 20 سيضم شاشة مسطحة تمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية يتواجد بجانبها الفلاش LED. وعلاوة على ذلك، فهذه الصور تكشف لنا كذلك أن الهاتف Galaxy Note 20 سيكون متوفرًا باللونين النحاسي والرمادي.

الهاتف Galaxy Note 20 سيكون متوفرًا بنسختين، واحدة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وأخرى تدعم شبكات 4G فقط. وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 الجديد سيضم شاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة 1080×2400 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 10 ميغابكسل، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع أسفلها. وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy Note 20 سيكون أول هاتف من شركة سامسونج يضم طبقة Gorilla Glass 7 الزجاجية.

في الخلف، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية التي تضم عدسة بفتحة 1.8 وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية التي تضم عدسة بفتحة 2.2 وبدقة 64 ميغابكسل للكاميرا المقربة. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي ستكون قادرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K، في حين ستكون الكاميرا المقربة قادرة على توفير تقريب بصري يبلغ ×3 وتقريب رقمي يصل إلى ×30.

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في الداخل، سيضم الهاتف Galaxy Note 20 معالج ثماني النوى من فئة Exynos 990 في أوروبا، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 256GB8 من نوع UFS 3.1 قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وفيما يخص البرمجيات، فسوف يأتي الهاتف Galaxy Note 20 بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة Samsung One UI 2.x، ومع خدمة الألعاب السحابية Project xCloud بفضل شراكة سامسونج مع مايكروسوفت. وعلاوة على ذلك، سيكون مستخدمي Galaxy Note 20 Ultra قادرين على الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة Xbox Game Pass، مما يجعله جهاز ألعاب محمول بإمتياز.

الهاتف Galaxy Note 20 سيضم كذلك بطارية بسعة 4300mAh يمكن شحن 50 في المئة منها في غضون نصف ساعة بإستخدام الشاحن المرفق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy Note 20، فهي تشمل القلم الإلكتروني S Pen، ودعم شبكات 5G، والبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، فضلا عن WiFi 6، ونظام تحديد المواقع المزدوج التردد Dual GPS. وإلى جانب ذلك، الهاتف Galaxy Note 20 يدعم كذلك Samsung DeX و IP68، والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي، ويضم مكبرات الصوت المزدوجة.