تشكيلة iPhone 12 Series ستستخدم عدسات جديدة، وعدسات المنظار في العام 2022

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إقتراب وصول سلسلة هواتف iPhone 12 Series، يتم الكشف عن المزيد والمزيد من التفاصيل الصغيرة حول هواتف آبل القادمة. هذه المرة، تم الكشف عن بعض المعلومات حول كاميرات هواتف iPhone 12 Series من قبل المحلل الصيني البارز Mig-Chi Kuo الذي لطالما كانت تنبؤاته صادقة في الماضي.

يقول المحلل أن شركة آبل قامت بإدراج Semco و Sunny Optical المُصنعة للعدسات العالية الجودة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها هذا العام. وجدير بالذكر أن Semco هي شركة كورية جنوبية بينما تتواجد شركة Sunny Optical في الصين. ووفقا للتقرير، فإن هذه العدسات الجديدة ستوفر أداءً عامًا أفضل وستُحسن التركيز البؤري التلقائي.

وبغض النظر عن تشكيلة هواتف iPhone 12 Series، فقد كشف لنا التقرير الأحدث من المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا أن شركة Semco ستقوم بتصنيع العدسات المقربة التي تستند على مبدأ المنظار لكي يتم إستخدامها في هواتف iPhone 14 Series القادمة في العام 2022. وبغنى عن القول، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، فلم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي حتى الآن، على الرغم من حقيقة أن سجل Ming-Chi Kuo يبدو مميزًا فيما يخص التنبؤ بما ستأتي به منتجات آبل المستقبلية.