سامسونغ تطرح هاتفاً بمواصفات متطورة وأسعار منافسة

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن هاتف Galaxy M31s سيكون نسخة معدلة عن هاتف Galaxy M31 الذي أطلق مطلع العام الجاري، وسيبدأ بيعه في الأسواق في 31 يوليو الحالي. وبالنظر للصور الترويجية التي نشرت لهذا الهاتف على موقع أمازون نلاحظ أن الجهاز سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة، وستخلو واجهته من ماسح بصمات الأصابع، إذ يتوقع أن يدمج الماسح ضمن الشاشة كما في هواتف سامسونغ الحديثة.





كما سيزود بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى عالي الأداء، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل ليومين تقريبا في حال استعماله لتصفح الإنترنت والاتصالات ومشاهدة الفيديوهات، ويمكن شحن هذه البطارية عبر شاحن باستطاعة 25 واطا. ومن المفترض أن يأتي الجهاز بشاشة AMOLED بمقاس 6.4 بوصة أو أكبر بقليل، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأن تكون أحد عدسات كاميرته الأساسية بدقة 64 ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فقد تكون بدقة 32 ميغابيكسل كما في Galaxy M31.كما سيزود بمعالج Exynos 9611 ثماني النوى عالي الأداء، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل ليومين تقريبا في حال استعماله لتصفح الإنترنت والاتصالات ومشاهدة الفيديوهات، ويمكن شحن هذه البطارية عبر شاحن باستطاعة 25 واطا. وقد تطلَق منه نسختان، نسخة بذواكر 6/64 غيغابايت، ونسخة بذواكر 6/128 غيغابايت، يفترض أن تبدأ أسعارهما من 265 دولارا فقط.

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