شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: شاحنك السريع يمكن أن يشعل هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر باحثون فى مجال الهواتف الذكية من إمكانية تدمير الشاحن لهاتفك الذكى وإشعاله، إذ تم الكشف عن ثغرة أمنية قد تسمح للمتسللين بإشعال النار فى شواحن الهواتف الذكية السريعة، حيث ذكر باحثون من الصين كيف يمكن أن يحدث ذلك ضررا لا يمكن إصلاحه لأى جهاز متصل بالشاحن.

ووفقا لـ "أندرويد سنترال "Android Central فإن هناك طريقة للكتابة فوق البرامج الثابتة فى منافذ USB لـ 18 طرازا مختلفا من الشواحن السريعة، التى تنتشر الآن لقدرتها على الشحن بسرعة.

وقد أجرى الباحثون تجاربهم على 35 نوعا مختلفا من الشواحن السريعة، لكنهم لم يكشفوا عن أسماء العلامات التجارية لهذه الشواحن، أو يشرحوا كيفية إجراء الاختراق، حسب روسيا اليوم.

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وتمكن الباحثون من الوصول إلى أجزاء أساسية من الشيفرة التى تحمل التعليمات البرمجية الموجودة فى داخل الشواحن، حتى يتمكنوا من تلقى المعلومات من الجهاز الذى يشحنونه، ومنحه القوة التى يحتاجها، وذلك من خلال معالجة الشيفرة تمكنوا من استخدام برمجية تسمىBad Power، ما أدى إلى قيام أجهزة الشحن بإرسال جهد عال جدا إلى جهاز ما، ما تسبب فى تحطيمه أو حتى إشعاله.

ولتجنب حدوث ذلك، ينصح الخبراء بعدم مشاركة شاحن الهاتف، كما ينصحون الشركات المصنعة بتعطيل أى برامج ثابتة تم التلاعب بها. ولم يقدم الباحثون أى ادعاءات بوجود قراصنة يحاولون إشعال النار فى الهواتف فى بيئة لا يمكن التحكم بها، وإنما عرضوا نظريا إمكانية حدوث ذلك.

كذلك فإن هناك تقارير تفيد بأن الشحن السريع ليس مفيدا على المدى الطويل لعمر البطاريات، لذلك إذا ما كنت تريد توخى الحذر، فعليك استخدام شاحن قياسي.