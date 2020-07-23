تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن أحدث رقاقات 5G من الفئة المتوسطة Dimensity 720

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة MediaTek اليوم عن إصدار جديد من معالجات الشركة المتوسطة بعنوان Dimensity 720، حيث يدعم المعالج الجديد شبكات 5G، ويأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر.

يتميز معالج Dimensity 720 الجديد من MediaTek بثماني من الأنوية، والتي تنقسم إلى 4 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2GHz، مع 4 من أنوية ARM Cortex-A55 بسرعة 2.0GHz لدعم قوة الآداء.

كما تنطلق رقاقة المعالج الجديد بتقنية MediaTek 5G UltraSave، حيث تعمل هذه التقنية على إدارة تشغيل المودم في المحتوى وعند الإتصال بالشبكات عبر تقنية الذكاء الإصطناعي بهدف توفير شحن البطارية.

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أيضاً تضم رقاقة Dimensity 720 كرت شاشة Arm Mali G57 MC3، كما تأتي الرقاقة مع 2CC CA، وVoNR، وتدعم الإتصال بشبكات 5G و 4G عبر اثنان من شرائح SIM، حيث تأتي الشرائح بنمط الإستعداد المزدوج الذي يدعم الإتصال الثابت، كما تدعم الرقاقة تنشيط المساعد الرقمي مثل مساعد جوجل أو Amazon Alexa.

معالج Dimensity 720 معالج Dimensity 800 عملية تصنيع بدقة عملية TSMC بدقة 7 نانومتر وحدة المعالجة 4 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2GHz 4 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2GHz الذاكرة يدعم ذاكرة عشوائية LPDDR4x بسرعة 2133MHz حتى 12 جيجا بايت رام، ومعايير UFS 2.2 يدعم ذاكرة LPDDR4x حتى سعة 16 جيجا بايت رام، ومعايير UFS الكاميرة يدعم إعدادات كاميرة بدقة 20 و16 ميجا بيكسل، أو كاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل، و HDR-ISP، وإطارات متعددة NR، وخفض للتشويش 3D، ومحرك عمق، وAI-FD يدعم إعدادات كاميرة بدقة 32 و16 ميجا بيكسل، أو كاميرة بدقة 80 ميجا بيكسل، و HDR-ISP 3+1، فيديو HDR، وفيديو NR، وفيديو Bokeh، وEIS الشاشة يدعم شاشة بدقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، أو بجودة Full HD بلس، وأبعاد 21:9، ومعدل تحديث 90Hz يدعم شاشة بدقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، أو بجودة Full HD بلس، وأبعاد 21:9، ومعدل تحديث 120Hz فك تشفير الفيديو 2160 بيكسل أو 2160 في 1080 بيكسل، وترميز h.264، وh.265 / HEVC، مع دعم فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية كرت الشاشة Mali-G57 MC3 Mali-G57 MC4 شريحة المودم نمط متعدد لدعم شبكات 2G / 3G / 4G / 5G، معايير شبكات 4G، و CDMA2000 1x/EVDO Rev، وA (SRLTE) ، EDGE ، 4G FDD / TDD ، 5G FDD / TDD ، GSM ، TD-SCDMA ، WDCDMA الإتصال يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 5- a/b/g/n/ac بالنطاق الترددي المزدوج، والبلوتوث 5.1، وGPS، وGlonass، وBeidou

يذكر أن رقاقة معالج Dimensity 720 صممت لدعم شبكات sub-6GHz 5G في الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تنطلق قريباً في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية.

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