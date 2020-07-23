رياح نشطة وحرارة تصل لـ42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات القادمة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الخميس، مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

وتوقعت الأرصاد، في بيان، أن يكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مع ظهور شبورة مائية صباحا.

ويسود طقس حار رطب نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح نشطة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، حار على الشمال وشديد الحرارة نهارا على الجنوب معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا جنوبا.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس:

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القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 24

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 28

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 26

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29