شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الجيل القادم من سماعات AirPods Pro العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة أبل لطرح الجيل القادم من AirPods Pro العام المقبل، وفقًا لتقرير DigiTimes نقلاً عن بعض المصادر، وسيتم تجميع بعض طرازات AirPods Pro من الجيل التالى من قبل Inventec Devices فى فيتنام.

ويقال إن Luxshare Goertek ، مصنعى الجيل الحالى AirPods Pro جاهزون للإنتاج، وفقًا لمحلل التكنولوجيا الشهير Ming Chi Kuo أيضًا، فإن الجيل الثانى من AirPods Pro سيدخل الإنتاج فى وقت ما بين الربع الرابع من 2021 و والربع الأول من 2022.

ويضيف التقرير أنه قبل الكشف عن الجيل الثانى م AirPods Pro ، سيتم إطلاق الجيل الثالث من AirPods فى النصف الأول من عام 2021.

Advertisements

ووفقًا لتقرير سابق أعده أبلInsider ، قال Ming-Chi Kuo أن المنتج التالى فى تشكيلة AirPods، والذى يُرجح أن يكون اسمه AirPods 3، سيحتوى على تقنى SiP ، ويتخلص تقنية التثبيت على السطح (SMT)

وزودت AirPods Pro بتقنية SiP وما يجعلها مميزة هو أنها تتيح للشركة المصنعة حزم المزيد من المكونات فى مساحة صغيرة عند مقارنتها بـ SMT.

ويعد تجهيز الجزء الداخلى من سماعة الأذن اللاسلكية الحقيقية تحديًا عندما تضطر إلى دمج الأوامر الصوتية لـ Siri والاهتمام بإلغاء الضوضاء والاتصال والبطارية وما إلى ذلك فى حجمها الصغير، ويبدو أن شركة آبل ستلتزم بتقنية SiP لمنتج AirPods القادم فقط، لأنها تساعد فى تقليل عامل الشكل لسماعات الأذن.