شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ازاى تعملها.. 4 نصائح لتنظيم التطبيقات على هاتفك للحد من استهلاك البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحقق من تطبيقاتك إذا كانت بطارية هاتفك تنفد بسرعة، حيث تستهلك تطبيقات معينة البطارية أكثر من غيرها، ومن الواضح أن يوتيوب ونتفلكس وأي خدمات بث تستهلك النصيب الأكبر، وقد ترغب أيضًا في تجنب ممارسة الألعاب إذا كنت تريد توفير الطاقة، كما تقتل الكثير من التطبيقات البطارية بدون استخدام نشط.

وفقا لما ذكره موقع " androidauthority"، فإن تطبيقات مثل فيس بوك، ماسنجر، انستجرام، وواتس آب هي تطبيقات شائعة، تحاول خدمات الاتصالات مثل هذه إبقاءك على اتصال وتحديث دائمًا، وهذا يعني أن التطبيقات تعمل باستمرار في الخلفية، وتستخدم البيانات، وسحب موقعك، وإرسال الإشعارات ، والمزيد.

كيف تتعامل مع كل هذه التطبيقات وتنقذ بطاريتك؟

• حافظ على الحد الأدنى من تنزيلات التطبيقات: غالبًا ما تدرك أنك لا أستخدم سوى 20٪ من التطبيقات الموجودة على هاتفي، وفي الوقت نفسه، تعمل هذه التطبيقات دائمًا في الخلفية وتضيع البطارية، لذلك انطلق في عملية تنظيف وحذف التطبيقات التي تعلم أنك لست بحاجة إليها.

• إيقاف التطبيقات عن العمل في الخلفية: إذا لاحظت أن التطبيق يستهلك الكثير من الشحن، فيمكنك الحد من خلفيته، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات والإشعارات> حدد التطبيق> متقدم> البطارية> تقييد الخلفية> تقييد، فقط أدرك أنك ستفقد بعض الميزات والوظائف، لأن التطبيق سيكون في وضع النوم، عندما لا يكون قيد الاستخدام.

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• إغلاق التطبيقات: في حين أنه من الصحيح أن أجهزة أندرويد مصممة لتعدد المهام، ويمكن أن يضر إغلاق التطبيقات بأكثر مما يساعد، إلا أن هناك أوقات يكون فيها إغلاق التطبيقات هو أفضل خيار لك.

يمكن أن تكون التطبيقات غير صحيحة أو تسيء التصرف أو تفشل، وفي هذه الحالة تبدأ غالبًا في استنزاف البطارية دون داعٍ.

من الجيد إغلاق التطبيق أو إيقافه عند حدوث ذلك، لمجرد إعادة تعيينه، انتقل إلى الإعدادات> التطبيقات والإشعارات> حدد التطبيق> فرض الإيقاف.

• كن واعيًا لاستخدامك: أحيانًا نقول إننا نريد عمر بطارية أفضل، ولكننا نجد أنفسنا نلعب الألعاب، ونشاهد الأفلام، ونقضي ساعات في الشبكات الاجتماعية، ثم نتساءل لماذا ينتهى شحن الهاتف قبل العودة إلى المنزل، انتبه للتطبيقات التي تستخدمها ومدة استخدامها.